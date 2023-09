D'une part, le député fédéral regrette que la question de la reconnaissance d'un génocide en Ukraine tarde à être reconnu. "Lorsque l'on déclare qu'il y a un génocide quelque part, il y a une obligation d'intervention militaire et d'arrêter ce génocide. Et je constate que la plupart des génocides ont été déclarés génocide bien après le fait qu'il ait été accompli. Malheureusement, la communauté internationale, assez lâchement, ne reconnaîtra ce type de crime que bien trop tard. On détourne le regard et la Belgique y compris."

"D'autre part, La Belgique est très à la traîne en ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine", ajoute Georges Dallemagne. Qui précise: "Dans le déclaratif, on est bon. On est aux côtés de l'Ukraine. Dans les faits, on est faible, on est très mauvais, on est les derniers de la classe. Le niveau de l'aide à l'Ukraine est une honte. Si tous les pays de l'Otan avait aidé l'Ukraine comme la Belgique, l'Ukraine serait russe aujourd'hui. Je vais donner un exemple: les Pays-Bas ont donné pour 2 milliards et demi d'aide militaire à l'Ukraine au moment où la Belgique a livré à ce jour 210 millions. Dix fois moins donc... La Belgique perd sa crédibilité et il serait temps d'être à la hauteur pour arrêter ce bain de sang."

Au niveau de l'aide, Georges Dallemagne réagit à la polémique des F16. Le député assure qu'ils sont "beaucoup moins usés que ce à quoi on pouvait s'attendre. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas servi dans les zones de combat de façon régulière. Des études le montrent: ces F16 peuvent voler beaucoup plus longtemps que ce qui avait été estimé au départ." En ce qui concerne le nombre de F16 à livrer à l'Ukraine de notre part, Georges Dallemagne estime qu'une douzaine serait déjà une bonne aide.

