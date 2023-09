La crise de nerfs entre la Pologne et l’Ukraine embarrasse l’Europe et fait sourire la Russie

À tort ou à raison ? La confusion régnait toujours jeudi quant à la signification réelle des propos de M. Morawiecki. La Commission européenne s’est gardée de réagir, rappelant que les “livraisons d’armes sont du ressort des États membres”, alors que l’UE ne fait que rembourser en partie les coûts inhérents à ces livraisons. “La politique de soutien à l’Ukraine reste inchangée. Elle reste ferme dans les domaines politique, économique, humanitaire, international, diplomatique et militaire”, a cependant insisté le porte-parole Peter Stano.

Si la polémique a rapidement enflé, c’est parce que Mateusz Morawiecki semblait de la sorte faire du chantage à Kiev dans le contexte de la dispute à propos du transit des céréales ukrainiennes. La Pologne – tout comme la Hongrie et la Slovaquie – veut en effet continuer à bannir certains produits ukrainiens de son marché, afin d’éviter toute distorsion des prix locaux et protéger ses agriculteurs. Et ce, alors que la Commission avait décidé le 15 septembre dernier de ne plus autoriser les cinq États membres voisins de l’Ukraine (Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie) à prolonger ces restrictions.

Le ton est monté, en particulier avec le gouvernement polonais, alors que Kiev a décidé de porter plainte contre Budapest, Varsovie et Bratislava devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mardi, la Pologne a ainsi convoqué l’ambassadeur d’Ukraine à la suite des commentaires faits par le président Volodymyr Zelensky lors de sa prise de parole à la tribune de l’Assemblée générale de l’Onu. Sans nommer la Pologne, ce dernier avait constaté que certains pays “feignent la solidarité (avec l’Ukraine) en soutenant indirectement la Russie.”

Un malentendu ou un message à l’UE ?

M. Morawiecki a-t-il dès lors voulu faire monter les enchères, en abordant le sujet de la livraison d’armes à l’Ukraine ? “Ce n’était son intention d’établir ce lien”, estime Jakub Bornio, professeur à l’Université de Wrocław, précisant que la Pologne “n’a plus grand-chose à livrer”, tant elle a déjà aidé jusqu’ici Kiev – selon la BBC, elle déjà envoyé à l’Ukraine 320 chars de l’ère soviétique et 14 avions de chasse MiG-29. “Il n’est pas non plus question d’empêcher les livraisons d’armes à l’Ukraine”, ajoute M. Bornio. La Pologne joue un rôle clé pour le transfert de l’aide militaire occidentale vers le territoire de son voisin, notamment via la plate-forme de l’Otan et des États-Unis implantée dans la ville de Rzeszow. Par ailleurs, les négociations sont en cours pour résoudre le contentieux lié à la question des céréales et une solution serait imminente.

“S’il voulait éviter un malentendu, Mateusz Morawiecki aurait pu être plus clair. Il s’agissait clairement d’un message à l’intention de l’Ukraine et aux autres États européens pour dire que la Pologne ne se laissera pas avoir par la pression”, estime cependant Benjamin Tallis, chercheur au German Council on Foreign Relations. La Pologne goûte peu les critiques et les leçons de morale d’autres États membres à son égard, alors qu’elle est l’un des pays à avoir le plus aidé l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe, que ce soit avec des armes, du soutien politique ou en accueillant 1,5 million de réfugiés ukrainiens.

De plus, les craintes liées à l’abondance des céréales ukrainiennes sur les marchés des États voisins de l’Ukraine sont en soi légitimes, note M. Tallis. Alors que la guerre déclenchée par la Russie a rendu la voie de la mer Noire impraticable, Kiev exporte ses produits agricoles principalement par le territoire de l’UE. “En Slovaquie, la quantité de céréales ukrainiennes vendues a ainsi augmenté d’un million de pour-cent, en Pologne de plusieurs milliers de pour-cent. Il est donc normal que les agriculteurs de ces pays et leurs gouvernements aient paniqué, souligne M. Tallis. Mais, alors qu’il avait une position légitime sur cette question, le gouvernement polonais a aggravé la situation. Et fait de la politique électorale sur le dos de l’avenir de l’Ukraine” en vue des élections législatives du 15 octobre.

La réaction de l’Ukraine n’aide pas

En face, l’attitude de l’Ukraine sur cette question n’a pas aidé. “La rhétorique a été de continuer à dire que le transit de ses produits était bloqué par la Pologne alors que ce n’était pas le cas”, note par exemple M. Bornio. De fait, si elle avait autorisé la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie à imposer des restrictions aux céréales ukrainiennes, la Commission avait exigé qu’ils autorisent le transit de ces produits par leur territoire.

La plainte de Kiev auprès de l’OMC n'apaisera certainement pas les tensions, alimentant “la division” et la “méfiance” entre la Pologne et son voisin, selon M. Bornio. “L’Ukraine a également réagi de manière un peu émotive. Il s’agit après tout d’un pays en guerre”, ajoute encore Gustav Gressel, du European Council on Foreign Relations.

Se pose aussi la question de la responsabilité de la Commission européenne dans cette affaire. Celle-ci savait à quel point sa décision de lever les restrictions aux céréales ukrainiennes serait controversée. D’aucuns la suspectent même d’avoir été guidée par d’autres considérations et de chercher à mettre davantage de pression, en particulier sur les gouvernements polonais et hongrois qui défient systématiquement l’état de droit et les règles européennes.

La Russie se frotte les mains

Tous les ingrédients étaient en tout cas réunis pour provoquer cette tempête entre la Pologne et l’Ukraine. L’approche des élections législatives polonaises. La situation de l’Ukraine, pour qui l’exportation des céréales est une question de survie économique. Le passif de la Hongrie et de la Pologne en matière de non-respect du droit européen et de défiance de l’UE… Mais c’est bien “la Russie qui est à l’origine de ce problème”, rappelle M. Tallis. Et c’est d’ailleurs Moscou qui se frotte les mains. M. Gressel juge ainsi que les propos du Premier ministre Morawiecki sont “exactement le genre de signal que le président russe Vladimir Poutine veut entendre, lui qui mène une guerre d’attrition. Tout ce qu’il attend c’est que le soutien à l’Ukraine s’érode.”