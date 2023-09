Guerre en Ukraine : l’enquête américaine qui a embarrassé le président Zelensky cette semaine

S’il est vrai que la Russie a commis de nombreux crimes de guerre, les preuves collectées par les 6 journalistes coauteurs de l’article du New York Times indiquent que l’origine du missile aux conséquences dramatiques serait, étonnamment, le camp ukrainien. En effet, selon les experts de la défense aérienne interviewés, il est malheureusement fréquent que des missiles tel que celui qui a touché le marché de Kostiantynivka, dévient de leur trajectoire pour diverses raisons : le dysfonctionnement électronique, un aileron de guidage défectueux, etc. La veille du drame, la ville avait fait l’objet de bombardements russes et la confusion était grande. Malgré la réticence des autorités ukrainiennes, les journalistes de l’enquête ont finalement pu se rendre sur le marché réduit à un tas de tôles pour récupérer les débris du missile, constater les dégâts de l'attaque et interroger la population.

In this photo provided by the Ukrainian Police Press Office, soldiers and rescue workers carry a body a victim after the Russian rocket attack on a city market in Kostiantynivka, Donetsk region, Ukraine, Wednesday, Sept. 6, 2023. (Ukrainian Police Press Office via AP) ©Ukrainian Police Press Office

Des preuves qui s’accumulent

Plusieurs éléments semblent confirmer la théorie d’un missile ukrainien défectueux. Premièrement, des tirs d’artillerie ukrainiens ont été signalisés dans le groupe Telegram quelques minutes seulement avant l’attaque sur le marché. Des journalistes du Times étaient présents à Druzhkivka lorsqu’ils ont, eux aussi, entendu le tir d’un missile. Deuxièmement, sur les vidéos de surveillance, au moins quatre piétons semblent tourner simultanément la tête vers le son du missile qui approche. Or, ils font face à la caméra en direction du territoire sous contrôle ukrainien. Troisièmement, en analysant les reflets du missile sur le capot des voitures en stationnement, on déduit de sa trajectoire qu’il provient du Nord-Ouest. Le cratère forgé par l’impact du missile ainsi que les dégâts confirment une provenance du Nord-Ouest selon un expert en explosif et une analyse du Times. D’autres preuves s’accumulent avec les témoignages des habitants qui soulignent des lancements anormalement bruyants. L’un des témoins a déclaré que les missiles avaient été tirés depuis des champs à la périphérie de la ville, habituellement utilisés par l’armée ukrainienne. Les journalistes ont confirmé cette information en constatant la présence de l’armée par des déchets, des tranchées, et surtout par des traces de brûlures très révélatrices puisque ce genre de missiles est généralement tiré depuis l’arrière de grands véhicules, ce qui brûle le sol au moment du lancement.

A person walks past a destroyed market after yesterday's rocket attack in the city center of Kostiantynivka, Ukraine, Thursday, Sept. 7, 2023. At least 17 people were killed and 32 wounded in Wednesday’s attack on the market in Kostiantynivka, in Ukraine’s Donestsk region — another grim reminder of the war’s civilian toll. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) ©Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

“D’après l’enquête, l’ennemi a frappé cette cible civile avec un complexe S-300. Ce qui est notamment prouvé par les fragments du missile retrouvés sur le lieu de la tragédie”, déclare l’agence de presse ukrainienne Unian suite aux déclarations du service de renseignement ukrainien (SBU). Les dégâts laissés par l’impact à Kostiantynivka sont pourtant très caractéristiques d’une ogive différente d’un complexe S-300. Les façades du marché sont perforées de centaines de trous carrés ou rectangulaires ce qui est très probablement les conséquences d’objets cubiques projetés vers l’extérieur par le missile. C’est particulièrement le cas pour les missiles 9M38 tirés par des véhicules anti-aérien BUK. Plusieurs experts, notamment deux experts militaires indépendants, confirment l’utilisation ce type de missile. Les explications officielles seraient donc erronées ou falsifiées pour faire croire à une attaque d’un complexe S-300, principalement utilisé par la Russie.

Les réactions n’ont pas tardé à se faire entendre notamment pour discréditer l’un des journalistes de l’enquête accusé d’être à la solde du Kremlin. Mykhaïlo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne, a également dénoncé sur X (anciennement Twitter) l’enquête du New York Times et les interventions des médias étrangers qui entraîneraient “des théories du complot”. Il assure cependant que les circonstances de l’attaque sur Kostiantynivka feront l’objet d’une enquête approfondie et détaillée et qu’“en tout état de cause, la vérité juridique sera établie”.