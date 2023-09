Guerre en Ukraine: plus d’un Russe mobilisé sur cinq meurt deux mois après son recrutement

En septembre 2022, le président Poutine avait annoncé la “mobilisation partielle” de 300 000 citoyens russes. Sur un panel d’environ 3000 russes mobilisés l’année dernière, seul quatre d’entre eux sont restés plus de 11 mois en Ukraine. De plus, “un Russe mobilisé sur cinq est décédé moins de deux mois après son recrutement”, précise l’étude.

Plus de la moitié des réservistes décédés avaient entre 30 et 45 ans. Un tiers avait entre 20 et 29 ans. La plus jeune victime avait 19 ans, la plus âgée 62 ans.

À lire aussi

De tristes chiffres, quand on sait que la Russie ne communique que partiellement sur le nombre de victimes de guerre. La dernière communication du ministre russe de la Défense, qui remonte à septembre 2022, faisait état de moins de 6.000 morts. Mais selon les sources occidentales, le nombre de victimes dans les rangs russes dépasse les 100 000. De son côté, l’Ukraine évoque 272 940 Russes décédés dans le conflit.