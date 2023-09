Guerre en Ukraine: un général ukrainien estime que la plus grande avancée de la contre-offensive reste à venir

Guerre en Ukraine : l’enquête américaine qui a embarrassé le président Zelensky cette semaine

La ville de Kostiantynivka est en deuil depuis le 6 septembre suite à une attaque de missile sur son marché qui a fait une quinzaine de morts et plus de 30 blessés. Malgré les déclarations précipitées de l’Ukraine blâmant la Russie pour cette attaque, le New York Times a enquêté sur l’évènement et contredit la version officielle.