La contre-offensive ukrainienne progresse : "Une certaine panique s’installe en Russie"

Deux combats complémentaires

Selon notre interlocuteur, il est important d’analyser les choix stratégiques de guerre pris par l’Ukraine en gardant une vision d’ensemble de la situation. En effet, les deux fronts actuels – la zone de Robotyne et de Bakhmout – sont des points clés dans la stratégie ukrainienne. Du côté du front de Bakhmout, on évoque depuis une semaine les victoires ukrainiennes qui ont notamment permis de récupérer deux villages : Andrivka et Klitchivka. Cette avancée, présentée comme un grand succès militaire, est à relativiser et à mettre sur le compte d’une action tactique, et non pas stratégique, de l’opération ukrainienne puisque ces deux petits villages ne sont habités que par 300 à 500 habitants. “Ce qui est surtout important pour les forces ukrainiennes, c’est de maintenir, voire d’augmenter, la pression sur ce front pour faire en sorte que les troupes russes ne puissent pas être mobilisées sur d’autres fronts, dont le plus important est dans la zone de Robotyne, au sud-est du pays” explique Kris Quanten.

Il y a quelques semaines, les Ukrainiens auraient réussi à percer la première ligne défensive de l’armée russe dans la zone de Robotyne. Depuis lors, une brèche s’est créée, que les Ukrainiens tentent à tout prix d’élargir et de maintenir. Selon les informations diffusées par Kiev, les troupes auraient réussi à percer la deuxième ligne de défense, à la hauteur du village de Verbove à l’est de la brèche, ce qui est important, selon le professeur, car cela signifie qu’ils feront face dorénavant à des troupes moins bien préparées et de ce fait, plus fragiles. “L’objectif est évidemment que la contre-offensive progresse vers Tokmak qui est un centre routier, crucial sur la route de la ville de Melitopol dans le but de couper le lien terrestre existant entre le Nord et le Sud des forces russes en allant vers la mer d’Azov”. Selon le Wall Street Journal, la prise de Verbove pourrait offrir aux Ukrainiens “une route alternative vers la ville de Berdyansk, sur la côte d’Azov, ce qui pourrait obliger la Russie à disperser ses troupes”.

Force est d’admettre, selon Kris Quanten, que malgré les critiques émises par l’Occident, la stratégie ukrainienne, qui étale ses forces sur différents fronts plutôt que de les rassembler, serait de plus en plus convaincante. Les meilleures preuves de ces réussites ? Les réactions du Kremlin qui démontrent une grande nervosité ces derniers temps. “Poutine aurait imposé à Choïgou, le ministre de la Défense, d’arrêter la progression ukrainienne. Il aurait posé comme ultimatum le début du mois d’octobre. C’est un peu surprenant parce que jusqu’à présent Poutine avait toujours présenté cette contre-offensive comme un échec total. C’est la preuve qu’une certaine panique s’installe en Russie suite aux succès de l’Ukraine”, juge Kris Quanten.

Des approches directes et indirectes

Vendredi 22 septembre, après une attaque menée en Crimée, l’Ukraine déclarait en outre avoir tué Viktor Sokolov, le commandant de la flotte russe de la mer Noire, ainsi que trente-trois officiers. “La presqu’île de la Crimée est un centre de gravité fondamental pour les opérations militaires russes. Ce n’est pas pour rien que les Russes y ont installé un armement antiaérien moderne de type S300 et S400. C’est là que se trouve tout l’approvisionnement logistique pour le front du Sud-Est. Les lignes de communication passent par là, les quartiers généraux de la flotte de la mer Noire s’y trouvent ainsi que tout le commandement opérationnel”, détaille l’expert. Selon lui, les récentes attaques menées par l’Ukraine sur la Crimée sont à comprendre dans le cadre d’une stratégie indirecte ukrainienne. Pour que les fronts de Bakhmout et de Robotyne mènent à la victoire, il est important de déstabiliser les points clés des forces russes. “Le but en Crimée est de saturer le système aérien russe en envoyant une grande quantité de drones pour que leurs missiles réagissent. Dans ce moment de chaos, les Ukrainiens envoient alors des missiles de type Storm Shadow, Neptune, etc. Et c’est là, la clé du succès : une action indirecte sur la Crimée, qui doit crée les conditions pour la réussite des attaques sur les fronts”, continue-t-il. Qui plus est, la mort de Viktor Sokolov, si elle se confirme, aura un impact important sur la flotte russe puisqu’il faudra un certain temps pour le remplacer et former le nouveau commandant qui n’aura pas l’expérience du terrain, surtout si d’autres officiers de rang sont également décédés. Tout cela prend du temps, or “le temps est crucial dans le cadre d’opérations militaires”. Suite à des images diffusées par la Russie qui semblent montrer que le commandant Sokolov est vivant, les autorités ukrainiennes ont déclaré sur Telegram que leurs services clarifiaient l’information.

L’arrivée des ATACMS

Au cours du week-end, le président américain Joe Biden aurait déclaré à des responsables ukrainiens que les États-Unis allaient envoyer des missiles à longue portée (ATACMS) capables de frapper à 300 kilomètres de distance. Ces missiles sont lancés depuis des lanceurs de roquette Himars (High Mobility Artillery Rocket System). Pour l’instant, les missiles dont dispose l’Ukraine ont une portée de 80 km à la différence des ATACMS qui, eux, peuvent frapper à des distances atteignant 300 km. Cela permettrait notamment d’atteindre tout le territoire de la Crimée en menant des attaques plus précises et plus rapides. Un deuxième avantage, non négligeable selon Kris Quanten, est le fait que les camions depuis lesquels sont lancés ces missiles nécessitent deux minutes, après un tir, pour être à nouveau opérationnels. En temps de guerre, suite à une opération d’artillerie, il existe des systèmes pour localiser d’où proviennent les tirs et riposter. Mais puisque ce système permet une grande mobilité et un temps de réaction minime, il est pratiquement impossible pour les Russes de localiser les camions responsables de ces attaques, qui ont largement le temps de se déplacer. De plus, le système aérien russe est déjà saturé par la stratégie ukrainienne. Si à cela devaient s’ajouter ces puissantes roquettes, l’impact serait énorme.

Il faut cependant se montrer vigilant face à une possible réaction de la Russie en cas d' “invasion” de la Crimée par les forces terrestres ukrainiennes. En effet, il ne serait pas improbable que la Russie y réponde par la menace nucléaire même si on n’en est pas encore là, selon notre interlocuteur. “Je ne crois pas que ce soit dans les objectifs immédiats de l’armée ukrainienne de récupérer la Crimée parce qu’ils n’ont pas les moyens de le faire. C’est pour ça qu’ils ont opté pour une stratégie indirecte qui a objectif de neutraliser la Crimée mais pas de la reconquérir. Les Ukrainiens restent pour l’instant assez réalistes dans leur tactique militaire, même si Zelensky déclare publiquement qu’il veut reconquérir tout le territoire”, conclut Kris Quanten.