Vladimir Ossechkine, lanceur d’alerte russe peu scrupuleux ou véritable escroc ?

“J’apportais les assiettes dans mon salon pour mes enfants quand j’ai vu un point rouge se déplacer sur ma terrasse, au-dessus de la balustrade, dans ma direction. Nous y étions préparés : nous avons éteint les lumières et nous nous sommes mis à terre”, témoignait Vladimir Ossechkine, le 19 septembre 2022, face aux différents médias russes qui l’interrogeaient sur la tentative d’assassinat dont il affirmait avoir été la cible. Son récit avait tout d’un film d’action. Ce lanceur d’alerte russe, qui vit en exil avec sa famille à Biarritz (sud de la France) depuis 2015, est affirmatif : ce jour-là, Vladimir Poutine, via le FSB et des agents tchétchènes, a voulu l’assassiner.