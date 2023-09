Il s'agit de la première enquête "à caractère personnel" ouverte par l'Allemagne à la mi-juillet: le parquet soupçonne l'armée russe "d'avoir tiré sur des civils, dont une personne de nationalité allemande, et de les avoir blessés", a indiqué jeudi une porte-parole à l'AFP, confirmant une information du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le ministère public a évoqué un "soupçon de crimes de guerre", assurant être en "contact étroit" avec les autorités ukrainiennes chargées de l'application des lois.

Le parquet général allemand avait déjà ouvert dès mars 2022 une enquête dite "structurelle", sans suspects spécifiques, ayant pour but de rassembler des documents et des témoignages sur les exactions commises.

Les ministres européens de la Justice se sont entendus sur des procédures pour documenter de possibles crimes de guerre commis en Ukraine, avait expliqué en mars le ministre de la justice Marco Buschmann.

La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye s'est également saisie de soupçons similaires et enquête de son côté sur des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février et mène la guerre sur tout le territoire en pilonnant les grandes villes. Plus de 9.000 civils ont été tués et plus de deux millions de personnes ont fui le pays, selon l'ONU.

Depuis le début du conflit, Kiev accuse Moscou de faire usage des bombes à sous-munitions (BASM), des armes très controversées, accusées de faire beaucoup de victimes civiles collatérales.

Leur utilisation est interdite par la convention d'Oslo de 2008 mais Moscou ne l'a pas signée.