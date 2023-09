"La Russie est prête à un conflit direct avec l'Otan" : faut-il s’inquiéter de la dernière sortie choc de Medvedev ?

Sur les réseaux sociaux, celui qui est actuellement chef adjoint du Conseil de sécurité russe a dénoncé les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, dont les récents chars américains Abrams. Pour Medvedev, face à une telle implication occidentale dans le conflit, la Russie n’aura bientôt plus le choix et serait prête à un “conflit direct avec l’Otan”. L’ex-président ajoute que l’Otan “s’est transformée en un bloc ouvertement fasciste, comme les puissances de l’Axe à l’époque de la Seconde Guerre mondiale (du nom de l’alliance entre l’Allemagne, l’Italie et le Japon, NdlR), mais en plus grand”. Et Medvedev avertit : “Nous sommes prêts, même si le résultat final sera plus lourd pour l’humanité qu’en 1945”.

S’il n’en est pas à sa première sortie choc, comment percevoir cette nouvelle menace de l’ex-président russe et, surtout, faut-il s’en inquiéter ? Interrogée par nos soins, Laetitia Spetschinsky, spécialiste de la Russie (UCLouvain), relativise de tels propos. Entretien.

Comment décrypter les derniers propos virulents de Medvedev ?

Cette sortie, on peut la décrypter comme l’un des innombrables excès de Dmitri Medvedev depuis qu’il n’occupe plus le poste de président. Davantage encore depuis le conflit en Ukraine, il accumule les sorties excessives en magnifiant des idées qui sont présentes en Russie. Il utilise sa visibilité pour dire tout haut ce que d’autres ne pensent même pas tout bas. Mais personnellement, ça ne m’impressionne pas.

Pourquoi ?

Car Medvedev, malgré ses sorties et excès, a largement perdu sa crédibilité dans le système russe.

Comment l’expliquer ?

Il y a plusieurs hypothèses et ragots qui circulent. D’une part, il occupe un rang très subalterne dans l’administration présidentielle alors qu’il a été chef de l’État. Il peut y avoir une partie d’amertume par rapport à son destin politique. Il ne représente pratiquement plus rien politiquement.

À côté de cela, il est lui-même porteur d’une histoire qui, politiquement, le dessert énormément. Il n’a été président que pendant quatre ans. Il a pris les rênes du Kremlin en 2008 sous l’autorité de Poutine et avec Poutine comme Premier ministre. Le temps qu’il s’installe, il a effectivement conclu quelques accords exceptionnels. Mais en 2011, il était déjà plus ou moins fini car Poutine revenait à l’avant-plan pour reprendre le rôle de président un an plus tard. Cela ne laisse donc pas une trace impérissable dans l’histoire politique russe.

Pourquoi ce changement radical dans sa communication ?

Il faut savoir que Medvedev a été considéré comme le président le plus favorable à l’Union européenne et le plus pro-occidental. Cela vient des accords sensationnels qu’il a conclus, notamment la réconciliation avec les États-Unis (2009) ou la naissance d’un partenariat sur la modernisation avec l’UE.

Mais à présent, il doit prouver son allégeance à la nouvelle “doxa” anti-occidentale. Parce que si on évalue sa performance en tant que président, il serait considéré comme un support occidental ou un traître. Dès lors, il se conforte maintenant dans l’excès inverse. Peut-être qu’il y a une part de désillusion personnelle ou peut-être que comme un nouveau converti, il est encore plus excessif que ses maîtres… Il peut y avoir de l’instabilité mentale aussi et des pressions internes. Bref, beaucoup d’hypothèses circulent quant à ce changement de communication.

Peut-il encore néanmoins aspirer à un nouveau rôle plus important ?

Tant qu’on est dans le système, on peut ambitionner quelque chose. Mais il a déjà connu son heure et, pour l’instant, sa position dans l’administration russe n’a pas changé. Il reste un subalterne dans le Conseil de sécurité.

Comment ces propos choc peuvent-ils être perçus de la part de la population russe ?

Cela peut avoir deux types d’écho. Auprès des “va-t-en-guerre”, il va probablement passer pour celui qui ose. Car il y a toute une partie de la société russe qui considère que la guerre n’est pas menée actuellement avec assez de détermination et de brutalité. Certains sont aussi déçus par la longueur que prend le conflit et par la tempérance de Poutine.

À côté de cela, il y a toute une autre partie de la population qui va percevoir les propos de Medvedev comme étant trop excités et trop risqués. Surtout quand il agite à la fois la menace nucléaire et l’idée d’un conflit direct avec l’Otan. Parce que si une partie des Russes trouvent qu’il est parfaitement légitime pour régler le problème ukrainien selon la lecture russe des affaires, ils n’ont pas envie pour autant de s’engager dans une guerre longue et douloureuse avec l’Otan. Car cela impliquerait une mobilisation beaucoup plus importante et la fin de la belle vie en Russie.

Et du côté occidental, Medvedev est-il pris au sérieux ou se dit-on qu’il est fou ?

Je pencherai pour la seconde option. Les fous, chez nous comme chez eux d’ailleurs, ne sont importants que lorsqu’ils exercent un véritable pouvoir. Mais Medvedev n’en a pas donc je ne pense pas que ce soit lui le plus inquiétant. On s’inquiète davantage des chefs de guerre qui ont effectivement accès à des hommes et du matériel. On s’inquiète des hauts gradés de l’armée russe qui ont une action directe sur le terrain et sur les crimes de guerre qui pourraient être commis. Mais Medvedev, lui, est cantonné à la sphère du Kremlin. Je ne pense pas que ce soit lui qui inquiète le plus les gouvernements occidentaux.