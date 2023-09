Guerre en Ukraine: La Russie organise un concert pour l'anniversaire de l'annexion de régions ukrainiennes

Il y a un an, les provinces de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Luhansk ont été annexées à la Russie, à la suite de référendums controversés non reconnus par la communauté internationale. Aucune de ces provinces n'est toutefois entièrement contrôlée par Moscou à l'heure actuelle, en raison notamment de la contre-offensive ukrainienne.