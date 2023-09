Poutine a demandé à un ex-lieutenant de Prigojine de former des volontaires pour combattre en Ukraine

Selon Vladimir Poutine, M. Trochev, surnommé "Sedoï" (cheveux gris, en russe), un ancien très proche d'Evguéni Prigojine dans la galaxie Wagner, a l'expérience pour mener à bien une telle mission, trois mois après la tentative avortée de rébellion en Russie du groupe paramilitaire.

Colonel à la retraite, il est souvent décrit comme l'un des fondateurs de Wagner et est sous sanctions européennes pour avoir été "directement impliqué dans les opérations militaires du groupe (...) en Syrie", selon un document de l'UE daté de fin 2021.

"Vous connaissez les questions qui doivent être résolues à l'avance pour que le travail de combat se déroule de la meilleure façon et avec le plus de succès possible", a de son côté fait valoir le président russe à l'ancien militaire.

Le président russe a également salué le fait que M. Trochev "entreten(ait) des (bonnes) relations avec (ses) compagnons d'armes".

La demande de Vladimir Poutine, officialisée en présence de Iounouss-Bek Evkourov, vice-ministre de la Défense, montre encore un peu plus l'intégration des anciens combattants de Wagner au sein de l'armée russe.

"(M. Trochev) travaille déjà au ministère de la Défense", a même confirmé quelques instants plus tard le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence de presse Ria Novosti.

Fin juin, à l'issue de la mutinerie avortée de Wagner, le Kremlin avait laissé trois options aux combattants du groupe paramilitaire: intégrer les rangs de l'armée russe, rejoindre la vie civile ou bien s'exiler au Bélarus, allié de Moscou dans son assaut en Ukraine.

Mais le décès de leur chef, Evguéni Prigojine, fin août, dans le crash de son avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg, aux côtés de plusieurs membres de sa garde rapprochée, avait acté la fin de Wagner sous sa forme connue jusque-là.