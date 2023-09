Qui est Alexeï Navalny, le militant anti-Poutine que le Kremlin élimine à petit feu ?

Saisissant le prétexte de cette absence forcée, les autorités russes lui ont alors reproché de ne plus pointer au commissariat de son quartier dans le cadre d’une peine qui lui avait été infligée à la suite d’un énième procès politique. Une façon de lui promettre la prison s’il revenait au pays.

Un retour inattendu pour défier Poutine

Contre toute attente, en janvier 2021, le militant anti-Poutine a pris la décision de rentrer en Russie, partant du principe que l’avenir du pays ne se jouerait que depuis le territoire russe. Au risque de finir en martyr. Arrêté dès son arrivée, il fait depuis lors face à une succession d’affaires judiciaires montées de toutes pièces contre lui avec un objectif qui paraît désormais clair : à 47 ans, Alexeï Navalny ne recouvrera jamais sa liberté tant que Vladimir Poutine sera vivant et au pouvoir.

Né à deux pas de Moscou, de parents propriétaires d’une vannerie, ce militant au verbe acerbe a passé sa jeunesse entre sa ville natale (une ville militaire fermée nommée Kaliniets) et la ville de Tchernobyl en Ukraine, d’où était originaire son père. Lorsque la centrale nucléaire a explosé et que sa famille a définitivement abandonné l’Ukraine, l’opposant en devenir a été marqué par les mensonges des autorités soviétiques. Une histoire qui a certainement contribué à faire naître ses ambitions de combattant anticorruption du système mis en place par le “tsar” Poutine.

En 2011, il décide de se jeter dans l’arène de la politique russe, que l’on dit sale et dangereuse. Il revenait alors d’un an d’études à Yale, aux États-Unis, recommandé par le célèbre joueur d’échecs Garry Kasparov. En 2013, il gagne ses galons d’opposant menaçant pour le pouvoir après être parvenu à se présenter à l’élection municipale de Moscou où il a obtenu 30 % des voix. Un exploit dans la Russie de Poutine. Le tout, sans droit de parole dans les médias et lors d’un scrutin dont l’intégrité était contestée. Alexeï Navalny considère ce résultat comme une victoire. Le poulain de Vladimir Poutine a bien fini par l’emporter, mais le Kremlin s’est alors juré de ne plus jamais laisser se reproduire une telle situation.

Des positions controversées

En 2011, la politique russe a déjà été “nettoyée” par le Kremlin. L’opposition en vogue penche plutôt vers le nationalisme. Devenu avocat, Navalny suit le sens du vent au point de participer à une occasion à la marche russe, un rassemblement d’ultranationalistes souvent accompagnés de néonazis. Ses détracteurs en Occident ne cessent d’ailleurs de rappeler quelques vidéos dans lesquelles il tenait des propos racistes à l’égard des immigrés d’Asie Centrale. L’opposant n’en a jamais fait mystère, mais le sujet l’agace car il estime avoir tourné la page et changé au contact des détenus de ces régions lors de ses nombreux passages en prison.

Son “patriotisme libéral” teinté de populisme ne fait pas pour autant l’unanimité dans l’opposition russe. Sa tendance au nationalisme a ainsi poussé le parti libéral “Iabloko” à l’expulser. L’opposant militait en outre avant son incarcération pour l’introduction d’un système de visas pour les ressortissants des ex-républiques soviétiques et a longtemps soutenu l’annexion de la Crimée.

Malgré des idées que l’on soupçonne radicales, l’homme devient gênant et s’attire les foudres… des ultranationalistes du Kremlin. En 2017, il manque de perdre un œil après avoir été victime d’un jet d’antiseptique au visage par les membres d’une milice affidée aux autorités. Dès lors, souvent victime de provocations commandées par le pouvoir, Alexeï Navalny surveille tout ce qu’il ingère et tente de cacher ses déplacements, souvent rendus publics par les autorités.

Dans le même temps, il lance un blog qui aura marqué la Russie. Son objectif : s’attaquer frontalement à la corruption. Ce site rencontrera tellement de succès qu’il mènera à la création d’un fonds de lutte contre la corruption (FBK) composé de juristes et de militants. Il dévoile la vie privée et les biens mal acquis de tout ce qui fait le système Poutine, recevant parfois de discrets coups de pouce de personnes haut placées au Kremlin… Mais sa cible favorite est bien le Président en personne. Son plus grand coup d’éclat reste certainement la découverte du chantier d’un extravagant palais secret à Gelendjik attribué au chef du Kremlin.

Déjà maltraité, l'opposant russe Navalny va être transféré dans une cellule aux conditions encore plus strictes après son recours perdu en appel.

En 2018, Alexeï Navalny dérange tellement qu’il est tout simplement interdit d’élection présidentielle. Puisque l’on ne prononce son nom ni au Kremlin, ni sur les chaînes fédérales, le blogueur crée sa propre émission hebdomadaire “Navalny live”. Son objectif : se faire connaître des Russes grâce à Internet que le Kremlin peine encore à contrôler.

Comme tout opposant, l’avocat va être l’objet de nombreuses accusations destinées à le décrédibiliser. Parmi celle-ci, une rumeur selon laquelle il serait financé par la CIA. Une accusation vieille comme le monde, alors qu’il ne peut plus recevoir d’argent de l’étranger depuis 2013. Le moindre rouble qu’il reçoit est vérifié par les autorités.

C’est le fils d’un oligarque russe, roi de la téléphonie, qui finance une grande partie de sa vie. Boris Zimin verse en effet l’équivalent de 3 300 € à l’opposant tous les mois. C’est aussi cet homme qui a payé son évacuation vers l’Allemagne en août 2020, alors qu’il était dans le coma. Le FBK recevra d’ailleurs de très nombreux dons venus de toute la Russie.

Une élimination à petit feu

Navalny est emprisonné dans des conditions éprouvantes, hors-la-loi, dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l’est de Moscou, où il est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire. Il est torturé, maltraité, régulièrement privé de soins et désormais empêché de voir ses proches. Il parvient à maintenir un petit fil de vie sur Twitter grâce à ses avocats. Mercredi, après le rejet de son recours en appel, il a annoncé qu’il serait incarcéré dans une cellule dite “EPKT”, soit la cellule d’isolement avec les conditions les plus strictes au sein du système carcéral russe, en raison de son “incorrigibilité”.

Souvent accusé d’avoir divisé les anti-Poutine, il n’a jamais fait l’unanimité au sein de l’opposition russe. Mais force est de constater qu’avant son emprisonnement, le blogueur était le seul politicien à pouvoir influer sur l’agenda du Kremlin.