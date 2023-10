"Une réunion historique": les ministres de Union européenne promettent un soutien durable à Kiev

Ce conseil, qui devait permettre aux ministres européens de faire le point sur la situation sur le terrain et le soutien de l'UE, s'est déroulé en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky et du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

M. Borrell avait prévenu avant la rencontre que cette réunion informelle n'avait pas pour objectif d'aboutir à des décisions concrètes. Il s'est en effet contenté de rappeler des engagements déjà connus: la proposition de fournir une nouvelle aide de 5 milliards d'euros sur plusieurs années, pour laquelle il espère obtenir l'accord des Etats membres de l'UE à la fin de l'année; l'objectif de former 40.000 soldats ukrainiens au cours des prochains mois ou encore le renforcement de la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense.

L'Ukraine s'est également engagée sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et a obtenu en juin 2022 le statut officiel de pays candidat. "L'engagement le plus fort que nous puissions prendre envers l'Ukraine en matière de sécurité est l'adhésion à l'UE", a déclaré Josep Borrell.

La Commission européenne doit rendre plus tard cet automne un rapport sur les différents dossiers d'adhésion concernant, entre autres, l'Ukraine, et les Etats membres sont appelés à se prononcer sur leur volonté d'intégrer le pays en guerre dans les prochains mois.

Le fait que les ministres européens se soient rassemblés à Kiev est en soi un message important, avait déclaré Dmytro Kouleba plus tôt dans la journée.

Un autre dossier abordé lundi à Kiev est la "formule de paix" de Volodymyr Zelensky, un plan en dix étapes présenté par le président ukrainien l'an dernier et "la seule initiative de paix discutée au sein de la communauté internationale", des mots de Josep Borrell. Un plan de paix que la Belgique soutient pleinement, selon un communiqué des Affaires étrangères belges.

Les interlocuteurs n'ont en revanche pas mentionné publiquement le renflouement de la Facilité européenne pour la paix, un instrument phare de l'UE pour l'armement qui arrive à court d'argent. La Hongrie bloque les discussions sur une tranche de 500 millions d'euros. Le ministre hongrois des Affaires étrangères était d'ailleurs absent à Kiev, tout comme ses homologues letton et polonais, absents pour maladie, a indiqué un responsable du gouvernement hongrois à l'AFP.

S'exprimant devant les ministres européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que la victoire de l'Ukraine "dépend directement" de la coopération entre Kiev et ses alliés occidentaux, d'après un communiqué de la présidence. Il a notamment demandé aux Européens d'autoriser le reversement d'actifs gelés russes pour financer la reconstruction et renforcer le bouclier aérien ukrainien à l'approche de l'hiver.

La ministre allemande Annalena Baerbock a également demandé un plan hivernal afin de mieux protéger l'Ukraine contre les bombardements de ses infrastructures énergétiques. Il s'agit non seulement de renforcer les défenses aériennes, mais aussi de fournir des générateurs et de renforcer l'approvisionnement en énergie dans son ensemble, a déclaré Mme Baerbock.

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a souligné en fin de journée avoir réitéré le "soutien indéfectible de la Belgique" à l'Ukraine, et ce "aussi longtemps qu'il le faudra". "Nous nous tiendrons à leurs côtés dans leur résistance et la défense de nos valeurs européennes communes! Le peuple ukrainien est le premier à payer le prix de cette guerre, mais n'oublions pas que les conséquences du conflit sont mondiales et impactent directement par exemple les citoyens et les entreprises belges. Nous souhaitons toutes et tous la fin de cette guerre le plus vite possible en donnant à l'Ukraine les moyens de négocier une paix juste et durable", a-t-elle déclaré.