"Le petit Tchernobyl volant": la Russie s'apprête à tester le Burevestnik, une nouvelle arme nucléaire

Lors d'une réunion "historique" à Kiev, les Européens se défendent d’être las d’aider l’Ukraine

Pour la première fois, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept se sont réunis à Kiev. Un message plus que bienvenu en Ukraine à l’heure où le contexte politique de part et d’autre de l’Atlantique, en particulier en Slovaquie et aux États-Unis, fait craindre un affaiblissement de l’aide occidentale.