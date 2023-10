Céréales: l'Ukraine a mis en "pause" ses poursuites contre des pays de l'UE auprès de l'OMC

Il a estimé que les désaccords sur l'exportation des céréales ukrainiennes sera "résolu dans les semaines et les mois à venir".

L'Ukraine s'oppose sur la question des exportations agricoles à trois pays membres de l'Union européenne -- la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie -- qui ont prolongé en septembre leur embargo sur les importations de céréales ukrainiennes, malgré la levée des restrictions décidée par Bruxelles.

Ces pays ont indiqué vouloir protéger leurs agriculteurs face à l'afflux de grain ukrainien, qui a fait chuter les prix.

Cette décision avait provoqué une montée des tensions entre Kiev et ses alliés d'Europe de l'Est, dont la Pologne, qui avait protesté en convoquant d'urgence l'ambassadeur ukrainien après des propos virulents du président Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU.

L'Ukraine a pu exporter pendant près d'un an ses céréales via la mer Noire à la faveur d'un accord avec Moscou parrainé par la Turquie et l'ONU. La Russie s'est retirée de cet accord en juillet en dénonçant les entraves provoquées par les sanctions occidentales envers ses propres exportations.

Kiev tente depuis de mettre en place un nouveau corridor en mer Noire pour les exportations, malgré les menaces russes.