Guerre en Ukraine : une société chinoise a vendu deux satellites à des fins de renseignement au groupe Wagner

Ce qui pose la question suivante : que savait Pékin des projets de Wagner à l’encontre de son allié moscovite ?

D’après un contrat commercial rédigé en anglais et en russe et signé le 15 novembre 2022, la société Beijing Yunze Technology Co. Ltd a vendu pour environ 31 millions de dollars (235 M RMB) à Nika-Frut, une société de la galaxie Prigojine, deux satellites d’observation très haute résolution (75 cm) appartenant au géant chinois du spatial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

Le document prévoit également la fourniture d’images à la demande provenant de la constellation de satellites de CGST. Selon la source sécuritaire européenne, ces clichés ont permis à Wagner, en cours de démembrement depuis la mort de son chef, d’obtenir du renseignement en Ukraine et en Afrique (Libye, Soudan, Centrafrique, Mali…), où opèrent ses mercenaires.

Les hommes de Prigojine ont aussi commandé fin mai 2023 quelque 80 images du territoire russe, depuis la frontière ukrainienne jusqu’à Moscou, soit le trajet que Wagner a emprunté fin juin lors de sa mutinerie, assure cette même source.

Cette mutinerie, avortée en 24 heures, a scellé la rupture définitive entre le président russe et Prigojine, quelques semaines avant la mort de ce dernier.

La commande d’images de la Russie, qui ne figure pas dans le contrat précité, est invérifiable de manière indépendante par l’AFP. Mais cette fuite pourrait expliquer que les services de renseignement américains aient été au courant de la préparation d’une mutinerie par Wagner, comme l’a révélé fin juin la chaîne CNN. Idem pour les services français, selon une information de l’Opinion.

Privé de son dirigeant et de plusieurs cadres majeurs, le groupe paramilitaire est aujourd’hui en phase de réorganisation. Mais une bonne partie de ses lucratives activités à l’étranger semblent destinées à être maintenues, sous l’égide d’autres groupes paramilitaires ou d’une nouvelle direction contrôlée par Moscou.

Or d’après la même source européenne, le contrat court toujours aujourd’hui. Il prévoit l’acquisition de deux satellites chinois, JL-1 GF03D 12 et JL-1 GF03D 13, en orbite à 535 km d’altitude. Le client a aussi acquis par ce contrat des droits de tirage sur les autres satellites de la constellation de l’opérateur chinois CGST, qui compte une centaine de satellites aujourd’hui et ambitionne d’atteindre les 300 d'ici 2025.

Le contrat stipule qu’après réception de chaque commande du client, “le prestataire orientera les satellites” en fonction des images demandées, avant que celles-ci soient transmises à une station au sol pour traitement et livraison. “Le client téléchargera les données d’imagerie depuis le cloud” et pourra les conserver sept jours.