Poutine fait des révélations sur le crash d'avion ayant coûté la vie de Prigojine: "Des morceaux de grenade trouvés dans les corps des victimes"

Le patron du groupe paramilitaire Wagner est mort le 23 août dans le crash de son jet privé qui le transportait de Moscou à Saint-Pétersbourg aux côtés de certains de ses lieutenants.

M. Prigojine était tombé en disgrâce et considéré comme un traître par le président russe Vladimir Poutine pour avoir orchestré une mutinerie le 23 juin.

L'Ukraine et les Occidentaux suspectent une vengeance du Kremlin, une thèse que Moscou rejette.

Les enquêteurs russes n'ont pas dit s'ils privilégiaient la piste d'un assassinat, d'un problème technique ou d'une erreur humaine et la seule enquête ouverte jusqu'ici vise des faits de violation des règles de sécurité aérienne.

Après la rébellion de Wagner, M. Poutine avait donné aux combattants de M. Prigojine le choix de rejoindre l'armée régulière, de s'exiler au Bélarus ou de retourner à la vie civile.

Selon M. Poutine, "plusieurs milliers de combattants" de Wagner ont signé des contrats d'engagement avec le ministère de la Défense.

Poutine juge que l'Ukraine aurait "une semaine à vivre" sans l'armement occidental

Le président russe a également estimé jeudi que l'Ukraine n'aurait qu'"une semaine à vivre" sans les livraisons d'armes occidentales, dont Kiev dépend pour son effort militaire.

"Lorsque les stocks d'armes (occidentales livrées à l'Ukraine) seront épuisés, ils n'aurons plus qu'une semaine à vivre", a-t-il déclaré, estimant que les stocks "s'épuisent aussi en Europe".

Poutine a également accusé les Occidentaux de créer un "nouveau rideau de fer" avec la Russie, plus d'un an et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine, qui a provoqué une pluie de sanctions sur Moscou.

"Ce n'est pas nous qui fermons la porte. C'est l'Europe qui ferme la porte (...) Un nouveau rideau de fer est en train de se créer. Ce n'est pas nous qui le créons, ce sont les Européens", a ajouté le président russe.