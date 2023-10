Sergueï Sourovikine, l’ancien général de la Défense russe surnommé le “boucher syrien”, réagit pour la première fois à sa démission

Quelques mois après la rébellion du groupe Wagner contre le commandement militaire russe, le général de la Défense russe Sergueï Sourovikine a été démis de ses fonctions. Lors de la révolte, le général avait pourtant tenté d’apaiser les tensions et avait enjoint les mercenaires de Wagner à stopper leur action et à rentrer dans leurs casernes “avant qu’il ne soit trop tard”. Mais la relation étroite entre le patron de Wagner Evgueni Prigojine et le général, ainsi que des suspicions de son implication dans la révolte auront eu raison de son poste. Discret pendant plusieurs semaines, le général était finalement réapparu en public début septembre.