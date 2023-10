"Les Européens se sont jetés à corps perdu dans le piège de Vladimir Poutine"

Pourquoi avoir choisi d’écrire sur Nord Stream, ce “tuyau diabolique” comme vous le surnommez ?

Je m’interrogeais sur les causes de la guerre en Ukraine. Or, Nord Stream en fait clairement partie puisqu’il a permis à Poutine de priver l’Ukraine de son levier stratégique de sécurité. En contournant l’Ukraine pour la livraison de gaz, Nord Stream a été le déclencheur invisible du conflit. Qui plus est, j’ai vu ce tuyau comme l’incarnation de la dépendance énergétique entre la Russie et l’Europe. Dans ma biographie d’Angela Merkel, j’expliquais déjà que Nord Stream resterait la tache de ses années au pouvoir. La guerre en Ukraine a forcément jeté une lumière encore plus crue et tragique sur cette erreur historique.

Vous présentez Nord Stream dans votre roman comme “l’arme de guerre de Poutine”. Est-ce encore le cas à l’heure actuelle ?

Non, il n’est plus en service. Donc, à présent, il ne faut plus le compter parmi les armes stratégiques du président russe.

Mais il est encore utilisable…

C’est vrai. On oublie souvent de dire qu’il est encore utilisable. Un des quatre tuyaux est intact. Le reste est tout à fait réparable. Certes, cela aurait un certain coût. Il faut garder en tête qu’il n’a pas été complètement détruit lors de l’explosion. Cela change la donne quand on réfléchit aux éventuels coupables… Si on ne le remet pas en route, ce n’est pas pour des raisons techniques, mais politiques, qui préexistaient déjà à l’explosion. En l’état actuel des choses, il est inenvisageable que ce tuyau resserve et que Poutine puisse l’utiliser comme une arme.

Dans quelles conditions imaginez-vous un éventuel redémarrage de Nord Stream ?

Il faudrait que Poutine soit parti et que la guerre soit terminée. On en est donc loin.

Poutine aime agiter ses armes face aux Occidentaux telle une menace. Dans votre livre, vous dites qu’il n’a pas hésité à utiliser Nord Stream. Pourrait-il en faire de même avec l’arme nucléaire ?

Non, je ne pense pas qu’il en arriverait là. Le gaz était la pièce maîtresse d’une stratégie générale très habilement pensée. Nord Stream était un instrument majeur dans le plan du président russe de récupération de l’Union soviétique dans ses anciennes frontières et de l’Ukraine en particulier.

Comment expliquer que les Occidentaux se soient laissés endormir face au “piège de Poutine” pendant si longtemps ?

Les Européens se sont jetés à corps perdu dans le piège de Vladimir Poutine. Mais quand il y a complaisance, connivence et complicité, il faut regarder des deux côtés. De l’un, il y avait Poutine qui avait pensé ce plan diabolique. De l’autre, les Occidentaux qui avaient de nombreuses raisons d’accepter cet accord. Les Allemands étaient prioritairement intéressés par la livraison de gaz, en raison de leur position sur le nucléaire dont ils voulaient sortir. Or, ils ne pouvaient pas augmenter la production et la consommation de charbon pour des raisons écologiques. Ils n’étaient pas non plus à même de s’alimenter totalement par le renouvelable. Quand on est une grande puissance industrielle, on a besoin d’énergie. Le gaz était donc la seule solution. Le gaz russe était disponible et facile à utiliser. L’Allemagne avait donc des raisons pratiques, économiques et commerciales claires.

La France et d’autres pays européens ont suivi le pas…

Oui, la France a aussi utilisé le gaz russe, mais dans une moindre mesure et à un moindre niveau de dépendance. Dans l’Hexagone, l’aspect idéologique a énormément joué. Il y avait un antiaméricanisme puissant. On voyait une sorte de réinterprétation du gaullisme comme étant antiaméricain. Ce qui est historiquement erroné. La droite souverainiste a voulu se rapprocher de Poutine par antiaméricanisme. Des partis d’extrême droite et d’extrême gauche assez puissants en France sont ouvertement plus pro-russes que pro-Otan.

Vous évoquez un mémoire écrit par Poutine où il parle de cette fameuse arme de guerre que peut être le gaz. Toute sa stratégie figurait-elle déjà dans ce document ?

Une partie, mais pas toute sa stratégie. On se rend compte qu’il n’avait pas le plan final en tête. Il avait pour objectif de recomposer le grand empire qui s’était disloqué avec la fin de l’Union soviétique. Il en était l’héritier et il en était nostalgique. C’était comme une sorte de mission pour lui. Il n’avait pas la vision claire de comment il allait y parvenir. Dans son mémoire qu’il a en partie plagié, il parlait de l’utilisation stratégique des matières premières dans l’édification d’une puissance.

N’était-ce pas déjà un signal alarmant ?

Ce n’était pas vraiment inquiétant. C’est facile de juger après coup mais personne n’avait remarqué ce mémoire à l’époque. Au moment où les choses se font, tout semble moins évident.

Quelles sont ces méthodes de Vladimir Poutine, qu’il tient du KGB pour ferrer ses proies, que vous mentionnez à plusieurs reprises dans le livre ?

Poutine utilise des méthodes de police politique, qui se mêlent aussi à celles de la mafia. C’était ses deux référents. Quand il faisait partie du KGB, il était lieutenant-colonel et agent recruteur à Dresde. En tant qu’agent recruteur, il a appris certaines règles de base : repérer les failles, cibler des personnes et se demander dans quelles mesures elles peuvent être utilisables. Ça lui a certainement servi dans la manière dont il a séduit quelqu’un comme Gerhard Schröder (ancien chancelier allemand, NdlR.) ou, à une moindre échelle, François Fillon en France.

Vous dites dans votre roman qu'Angela Merkel connaissait mieux Vladimir Poutine que les autres. Qu’entendez-vous par là ?

Angela Merkel a passé plus de la moitié de sa vie en Allemagne de l’Est, sous la coupe de Moscou. Elle est donc l’unique grande dirigeante européenne à avoir expérimenté de l’intérieur le fonctionnement d’une dictature communiste et d’un cadre soviétique. Or Poutine a complètement transposé les modes de fonctionnement de l’Union soviétique à la Russie. Donc elle comprend mieux le fonctionnement psychologico-politique de Poutine. D’autant qu’ils sont arrivés au pouvoir à peu près au même moment. Ils parlent tous deux l’allemand et le russe. De tous les dirigeants, elle est la moins naïve.

Vladimir Poutine et Angela Merkel

C’est d’autant plus étonnant que Merkel soit tombée dans le piège du président russe et ait soutenu le projet Nord Stream, qu’elle a elle-même qualifié de “diabolique”…

Tout à fait. Merkel n’entre ni dans les cases de la corruption ni dans celles de l’idéologie ou de la naïveté. Elle était dans une sorte de pragmatisme mercantiliste, qu’on peut appeler de la cupidité. Mais pas pour elle-même. Plutôt pour l’industrie allemande. Se disant que dans la mesure où l’Allemagne avait fait une croix sur le nucléaire, le gaz – et en particularité, le gaz russe pas cher – était une énergie transitoire à moyen, voire long terme, pour servir les intérêts de l’industrie et de l’économie allemandes.

Sa justification, disant qu’il n’y avait pas d’alternative à Nord Stream, tient donc la route ?

Merkel est quelqu’un de très logique. À ses yeux, il n’y avait pas d’autre choix. L’Allemagne voulait se passer du nucléaire. Avoir recours au charbon n’était pas possible. Le renouvelable n’était pas viable à temps plein. Donc elle ne voyait que le gaz russe qu’elle a utilisé à plein régime. Cela faisait partie des piliers du modèle allemand. C’est donc compréhensible, mais Angela Merkel a manqué de lucidité. Elle a cru que la dépendance était une interdépendance et que Poutine serait arrêté dans ses besoins. Elle était tout à fait consciente de l’impérialisme du président russe. Elle savait pertinemment qu’il n’avait pas renoncé à l’Ukraine. Mais elle se disait que, comme il avait besoin de son premier client qu’est l’Union européenne pour l’économie de son pays, il ne pouvait rien faire. C’est là qu’elle a commis une grave erreur.

On a quand même l’impression que la sortie précipitée de l’Allemagne du nucléaire était du pain bénit pour Poutine. Y a-t-il une leçon à tirer, notamment pour la Belgique où le débat sur la sortie du nucléaire reste d’actualité ?

L’Allemagne continue à être antinucléaire. L’Allemagne et l’Europe ont réussi à plus ou moins se diversifier. Mais on continue à acheter du gaz et du pétrole russes et donc à financer la guerre de Poutine. Cela fait partie des jolis paradoxes…

Au début de son premier mandat, Poutine est vu comme un vent d’espoir en Occident. Quand est-ce que cela change ?

Ça a changé beaucoup trop tard ! Et ce n’est pas faute d'avoir été alerté par certains. Je pense notamment à la journaliste Anna Politkovskaïa, qui était lucide et qui l’a payé de sa vie. Des pays entiers ont tiré la sonnette d’alarme : la Pologne, l’Ukraine… Il y avait beaucoup de signaux qui auraient pu faire prendre conscience aux Occidentaux qu’ils étaient beaucoup trop complaisants avec Poutine, qu’ils le laissaient aller trop loin. Il a réussi à s’emparer d’une partie de la Géorgie et de la Biélorussie. Il a annexé l’Ukraine. Il a employé des armes chimiques en Syrie, aux côtés de Bachar el Assad. À chaque fois, il se rendait compte de la mollesse européenne.

Ça arrangeait tout le monde de faire du commerce avec la Russie et de ne pas la considérer comme un ennemi. Mais c’était très naïf de croire que Poutine pouvait se satisfaire de ce qu’il avait acquis. C’était au contraire une motivation à ses yeux pour continuer davantage. C’était un aveuglement coupable.

Si l’une des grandes puissances européennes avait tapé du poing sur la table, aurions-nous évité le conflit que l’on connaît à l’heure actuelle ?

Des gens ont tapé du poing sur la table. Il y a eu les Baltes, les Polonais, les Ukrainiens… Mais il est clair que si l’Allemagne avait suspendu le projet Nord Stream, cela aurait eu un impact. François Hollande a tout de même courageusement arrêté la vente des Mistral à la Russie. Mais, en même temps, il a encouragé la société française Engie à participer à Nord Stream. Donc, même si Hollande était plutôt le plus clairvoyant et le moins complaisant de tous, ce sont des oppositions molles. C’était un projet dont tirait parti essentiellement l’Allemagne, même si toute l’Europe en bénéficiait. On se disait que c’était important. Les Occidentaux ont été traumatisés par les crises de 2006 et 2009 entre la Russie et l’Ukraine, qui avaient engendré des coupures de gaz en Europe. La France et l’Allemagne ne sont pas les pays qui en ont le plus souffert car ils avaient des réserves. Mais des nations comme la Bulgarie ou l’Italie en ont énormément pâti. Dans certains pays, il y avait donc une réelle crainte de ne pas être fournis en gaz, de ne pas savoir comment se diversifier. On l’a fait à présent, mais ça coûte beaucoup d’argent. Mais, à l’époque, on n’avait pas la volonté collective. Il a fallu la guerre pour qu’on se réveille. À chaque fois, il y avait des bonnes raisons pour ne pas agir définitivement. Tout le monde était d’accord pour imposer des sanctions, mais elles étaient peu efficaces.

Angela Merkel, Vladimir Poutine, François Hollande, Alexander Lukashenko, Petro Poroshenko

Tout cela mène à l’explosion de Nord Stream. Qu’avez-vous pensé dans les premiers instants qui ont suivi l’explosion ?

J’étais surexcitée. Je commençais mon enquête et voilà que mon sujet explosait. C’était un polar dans le polar. Tout le monde s’est jeté sur cette explosion. On spéculait sur le responsable. C’était fascinant et complètement focalisant, alors que, pour moi, l’explosion démontrait surtout que Nord Stream avait un intérêt stratégique au point qu’on veuille le saboter. Cette histoire avait commencé, il y a vingt ans, et je voulais la raconter.

Vous évoquez les différentes pistes concernant le responsable de l’explosion, sans jamais vous prononcer. Qui est derrière cette attaque, selon vous ?

Le seul pays à avoir un intérêt rationnel, c’est la Russie. Elle pourrait échapper au paiement de pénalités de remboursement liées au fait que Poutine avait lui-même coupé le gaz avant l’explosion. Les autres n’ont que des raisons passionnelles, qui iraient contre leurs propres intérêts. Mais on peut tout à fait commettre un crime qui va contre ses intérêts, de manière stupide, par pure passion. Il peut y avoir des crimes rationnels, comme des crimes passionnels…

Dans vos contacts pour la rédaction du livre, sentiez-vous que le sujet était sensible et que certains de vos interlocuteurs étaient mal à l’aise ?

Oui, tout à fait. C’était un peu partout comme ça, mais surtout en Allemagne, où le sentiment de culpabilité est le plus fort.

Certains interlocuteurs vous ont-ils montré une certaine hostilité ?

Schröder n’a pas voulu me recevoir par exemple. Ce n’était pas de l’hostilité, c’était plutôt de la crainte.