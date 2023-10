Si d’autres pays le font avant, cela permettra d’assurer une montée en puissance. De toute façon, cela servira aussi à remplacer les pertes qui auront lieu d’ici-là. On sait très bien que des F-16 seront abattus, comme certains MiG-29 se font abattre aujourd’hui sur le front.

En envoyant des avions plus tard que le Danemark ou les Pays-Bas, la Belgique ne risque pas de se retrouver en retard et d’arriver après la guerre ?

Non, parce que dans tous les cas, l’Ukraine doit monter en puissance militairement, même si la guerre est finie. Elle a besoin d’une flotte de 200 avions de chasse occidentaux modernes. Donc même si la guerre est derrière, il faut que ce pays se muscle.

Nous devrions fournir des avions parfois déjà au-delà de leur capacité en termes d’heures de vol. Ce n’est pas un problème ?

Il faut toujours regarder quels appareils ils remplacent. Ici, les aviateurs ukrainiens volent avec des MiG-29, peu performants. Certes, les standards occidentaux mettent des règles très précises de respect des heures de vol. Mais en temps de guerre, on n’arrête pas de voler au moindre micro-défaut. Le risque n’est pas une petite défaillance, mais que les Russes puissent bombarder librement des civils. Donc un avion trop vieux vu d’ici, remplacera là-bas avantageusement des avions qui sont encore plus vieux, même selon les standards soviétiques. N’importe quel F-16 vaut mieux que les avions actuellement utilisés en Ukraine.

Mais il y a toujours une incertitude sur la mise à jour éventuelle des avions.

Effectivement, on ne connaît pas exactement la version du F-16 qui sera donnée. Mais peu importe, le MiG-29 a une portée très faible et ne peut pas capter des avions à grande distance. Le F-16, à l’inverse, est un avion de chasse multi-missions. Il amène avec lui une panoplie d’armes disponibles. Il faut bien comprendre que dans les enjeux maritimes, aériens et terrestres, le F-16 fera mal à la Russie.

Et cela même si l’Ukraine n’en reçoit que très peu ?

Même le premier F-16 obligera déjà les Russes à faire évoluer leur doctrine de guerre. Avec des avions capables d’envoyer des missiles antinavires à 300 km de portée, l’Ukraine bloquera les Russes au-delà de la mer Noire. Et la capacité de tirer des missiles terrestres à 100 km de portée, va les repousser bien plus loin derrière la ligne de front. C’est un avantage stratégique indéniable.

Pour l’armée belge, se séparer de ces avions-là n’est pas dangereux ?

Tout dépend bien sûr de quand vont arriver les F-35. Mais cela peut être compensé par des accords avec nos pays limitrophes. On peut imaginer que pendant deux ans, étant donné la menace que représente la Russie, la France assure une partie de la police du ciel belge après le don des F-16. Ce sont des partenaires, nous sommes alliés.

Vous considérez qu’il vaut mieux donner ces avions, quitte à être un peu moins fort sur notre territoire ?

Oui, parce que donner à l’Ukraine, c’est aussi protéger la Belgique. Aujourd’hui, l’Ukraine défend l’Europe, ça ne fait aucun doute. Les Russes ont déjà laissé entendre qu’ils attaqueraient des pays comme la Moldavie ou la Géorgie, qu’ils voudraient reprendre les pays baltes… En donnant les moyens à l’Ukraine de ne pas s’effondrer et de gagner, on garantit une paix pour les autres pays tout autour.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a insisté sur le rôle de la Belgique dans la maintenance des F-16 donnés à l’Ukraine. C’est essentiel ?

Bien évidemment. Avec la Sabca, la Belgique a le centre de maintenance principal de toute l’Europe. Notre pays est un expert reconnu sur le suivi du F-16. C’est très bon pour la Belgique de savoir que des flottes européennes de F-16 vont continuer à être maintenues. Il y a même des avions de l’US Air Force qui sont envoyés en Belgique pour être maintenus, preuve de la qualité du travail effectué ici. L’Ukraine va bénéficier des meilleures équipes pour la maintenance de ses F-16.