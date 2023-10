Guerre en Ukraine: la Roumanie, pays membre de l'Otan, découvre un "cratère de drone" lié à une probable explosion

Guerre en Ukraine: les Etats-Unis se joignent à la "coalition F-16"

Les États-Unis vont se joindre à la coalition F-16 dirigée par le Danemark et les Pays-Bas et qui vise à former des pilotes ukrainiens et à livrer des avions de combat F-16 à l'Ukraine, a annoncé mercredi le secrétaire (ministre) américain à la Défense, Lloyd Austin.