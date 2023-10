Guerre en Ukraine: le projet de "bouclier du ciel européen" franchit une nouvelle étape

Cette initiative, annoncée dans un discours prononcé le 29 août 2022 à Prague par le chancelier Olaf Scholz, vise en particulier à favoriser l'achat et l'interconnection de systèmes de défense aérienne, comme l'Iris-T allemand, le Patriot PAC-3 et le THAAD (Terminal High Altitude Area Defense") américains ou l'Arrow-3, développé par Israël avec une aide américaine.

Aussi connu par son appellation en anglais d'"European Sky Shield Initiative" (ESSI), il cherche à remédier aux lacunes européennes en matière de défense contre les drones, les missiles de croisière et les missiles balistiques.

"L'ESSI, menée sous la direction de l'Allemagne, montre l'importance pour les Alliés d'intensifier leurs efforts pour répondre aux exigences de l'Otan, tout en garantissant l'interopérabilité et l'intégration", a déclaré le secrétaire général délégué (adjoint) de l'Alliance, Mircea Geoan?, lors de la cérémonie de signature du Memorandum d'entente (MoU), mercredi en fin d'après-midi au siège bruxellois de l'organisation.

"Cette initiative contribue donc à traduire les engagements alliés en matière de dépenses de défense en capacités tangibles disponibles pour notre défense collective. Cela démontre également l'engagement clair des Alliés européens en faveur d'un partage équitable du fardeau", a-t-il ajouté.

L'initiative européenne "Bouclier du ciel" doit permettre aux pays participants d'acquérir conjointement un système de défense aérienne et antimissile de manière efficace et rentable en utilisant des solutions interopérables et prêtes à l'emploi. Cette approche multinationale offre aux nations un moyen flexible et évolutif de renforcer leur dissuasion et leur défense.

Les dix pays membres de l'OTAN participant à cette initiative sont la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Allemagne, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas et la Slovénie.

C'est moins que les dix-neuf pays qui avaient signé la Lettre d'intention (LoI) initiale, trois Etats neutres (la Suisse, l'Autriche et la Suède, qui est toutefois candidate à l'adhésion à l'Otan).