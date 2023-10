Poutine estime que les Etats-Unis ont commis une "erreur": "L'agonie de l'Ukraine va être prolongée"

"Pour l'Ukraine, il n'y aura rien de bon. L'agonie sera prolongée", a-t-il ajouté, estimant que Washington commettait donc "une erreur".

Selon lui, la livraison de ATACMS (Army Tactical Missile System) à l'Ukraine montre "que les États-Unis sont de plus en plus entraînés dans ce conflit".

L'Ukraine a annoncé mardi avoir utilisé avec succès pour la première fois ces missiles d'une portée allant jusqu'à 165 km, que les États-Unis lui ont livrés dans le plus grand des secrets.

Kiev réclamait depuis des mois ces armements afin de pouvoir détruire de loin les arrières et les lignes d'approvisionnement russes dans le Sud et l'Est de l'Ukraine et donner ainsi une meilleure chance de succès à la contre-offensive en cours pour libérer les territoires occupés par la Russie.

M. Poutine, qui avait dû se résoudre en 2022 à une série d'humiliantes retraites, affirme que la contre-attaque ukrainienne lancée au printemps est un échec et que ce sont les forces russes qui sont en train d'améliorer leurs positions.

L'Ukraine assure de son côté avancer, mais que les gains sont réduits et lents notamment parce que les Occidentaux tergiversent trop pour livrer les armements dont elle a besoin, laissant le temps aux Russes de bâtir de redoutables défenses.