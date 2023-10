Guerre en Ukraine : l'avancée tactique "majeure" revendiquée par Kiev peut-elle faire basculer le conflit ?

Maintenant que la présence militaire ukrainienne de l’autre côté du Dniepr se fait plus conséquente, des analystes occidentaux envisagent une poursuite de l’offensive ukrainienne jusqu’aux abords de la mer Noire, pouvant permettre une percée en Crimée, occupée par les Russes.

Cependant, pour Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’Ecole royale militaire (ERM), cette avancée est à prendre avec des pincettes. “Ce n’est pas la première fois que les forces ukrainiennes traversent le Dniepr”, rappelle le professeur. Et, bien que l’ampleur de l’opération soit plus conséquente que par le passé, “cela ne ressemble pas à une percée majeure, car les unités engagées sont relativement petites”.

Une tactique pour faire réagir les forces russes

Selon le spécialiste, cette manœuvre a un but précis : obliger les forces russes à réagir. “L’objectif de cette opération est de contraindre les Russes à redéployer leurs unités de réserve, qui ne peuvent donc pas être utilisées sur d’autres fronts où des offensives sont en cours. C’est donc davantage une manœuvre pour influencer la situation globale sur le front ukrainien”, développe Kris Quanten. Mais pour le professeur, il est encore trop tôt pour crier victoire puisque “les résultats de ces actions sont encore incertains”.

”Actuellement, le front en Ukraine est relativement stable, avec des petits mouvements ici et là, principalement initiés par les Russes au nord et les Ukrainiens au sud”, rappelle le spécialiste.

Le manque d’armes, un risque pour le front ukrainien ?

Ces derniers temps, les provisions d’armement baissent en Ukraine et la générosité des alliés diminue. La Pologne a notamment arrêté de fournir des armes à son voisin vers la fin du mois de septembre. Mais, pour Kris Quanten, il ne s’agit pas d’un facteur déterminant dans le déroulement du conflit. “Les fournitures d’armes aux Ukrainiens sont effectivement moins importantes qu’au début du conflit, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’opération échouera”, explique-t-il. Le spécialiste rappelle également que le soutien des États-Unis, bien que diminué par le conflit israélo-palestinien, est présent et que les munitions fournies par Joe Biden restent précieuses : “Récemment, les États-Unis ont fourni des munitions à l’Ukraine, telles que des missiles antichars, ce qui a eu un impact significatif sur le terrain. Il est vrai que ces fournitures sont arrivées tardivement, mais elles ont contribué à améliorer les capacités de défense de l’Ukraine”, estime Kris Quanten.

De plus, les pertes russes infligées par les forces ukrainiennes sont substantielles, prouvant que le manque d’armement “n’est pas un obstacle majeur à cette opération”.

Une attention médiatique diminuée par le conflit israélo-palestinien

En Ukraine, on s’inquiète de l’influence du conflit israélo-palestinien sur le front, l’attention portée sur le conflit étant occultée par les attaques du Hamas et d’Israël. Pour Kris Quanten, on ne verra pas de conséquences immédiates sur le territoire ukrainien, mais c’est à moyen et long terme que l’impact se ressentira. “Cette évolution de l’attention internationale vers le Moyen-Orient a des conséquences politiques et pourrait réduire le soutien à long terme à l’Ukraine. Plusieurs pays et partis politiques commencent à remettre en question l’opportunité de maintenir un soutien inconditionnel à l’Ukraine”, signale le spécialiste.

Le désintérêt médiatique pourrait ainsi entraîner une diminution du soutien à l’Ukraine, ce qui représente aujourd’hui le plus grand danger pour Volodymyr Zelensky. Kris Quanten mentionne notamment le risque d’un “conflit gelé”, objectif recherché par la Russie, “ce qui lui donnerait un avantage”. “À court terme, il est essentiel pour Zelensky de maintenir l’attention occidentale sur l’Ukraine. Cependant, à long terme, il doit également faire face à des défis politiques et géopolitiques plus vastes, tels que les élections qui auront lieu en 2023.”

À lire aussi

Poutine veut devenir médiateur du conflit israélo-palestinien

Le président russe Vladimir Poutine a récemment fait savoir qu'il était prêt à jouer le rôle de médiateur entre Israël et la Palestine. Entre liens étroits avec le Hamas et soutien en public à Israël, Poutine adopte une position délicate. Mais, pour le spécialiste, le président russe ne s’intéresse pas directement à la situation israélo-palestinienne. “Sa priorité est de servir les intérêts de la Russie. En se positionnant comme médiateur, il tente de regagner une certaine reconnaissance internationale qu’il avait perdue en raison du conflit en Ukraine”, explique-t-il. Ainsi, Vladimir Poutine veut se profiler à nouveau comme un homme d’État international.

La complexité de la position qu’il cherche à occuper vient de son soutien antérieur au Hamas. “Après, il a repris un peu de recul parce qu’il s’est bien rendu compte qu’afin de pouvoir se profiler comme médiateur, il ne peut pas prendre trop parti pour l’un ou l’autre”, constate Kris Quanten. “Il ne faut pas oublier non plus que dans le conflit, il y a l’Iran qui est clairement impliqué. L’Iran est un partenaire très proche de la Russie, Donc tout ceci arrange très bien Poutine”, développe le professeur. Le président russe veut donc appuyer l’Iran et indirectement appuyer le Hamas mais “ne peut pas trop provoquer naturellement Israël non plus”.

De plus, en montrant son soutien au Hamas, hostile à Israël, donc “par extension aux États-Unis”, il s’oppose à son principal adversaire. “Il cherche à influencer les dynamiques régionales et internationales tout en évitant de provoquer Israël”, conclut le spécialiste.