Un médecin ukrainien raconte l’enfer qu’il a vécu dans les camps russes : “Leur chef est venu et c’est là que la vraie torture a commencé”

Libéré lors d’un échange de prisonniers, il a raconté son calvaire dans une interview accordée aux journalistes d’investigation du Crimean Center for Investigative Reporting.

À lire aussi

Prisonnier en tant qu’espion ukrainien

Au début de l’invasion russe en Ukraine, Yuriy Amash se trouvait dans la petite ville d’Oleshky, située dans le sud du pays. Quand les troupes russes ont envahi la ville en arrivant en hélicoptère, il a rapidement compris qu’il avait intérêt à déguerpir. Son plan était de rejoindre Zaporijja avec deux autres soldats. Il devait retrouver un chauffeur qui devait les y conduire à 60 kilomètres d’Oleshky. Mais ils n’y sont jamais parvenus.

S’ils ont réussi à déjouer plusieurs contrôles russes, mais ils ont été arrêtés lors du troisième. “Nous avons essayé de nous échapper mais quand j’ai entendu les balles siffler à mes oreilles, j’ai crié à mes amis de ne plus bouger”, raconte Armash, “nous avons été arrêtés et emmenés vers leurs tentes en tant qu’espions ukrainiens. Ils nous ont pris nos téléphones et nous ont dénudés avant de nous maltraiter.”

C’est le lendemain que les tortures ont commencé pour les trois amis. Emmenés à Nova Kachovka, dans une des plus célèbres chambres de torture du pays, ils ont été dénudés et frappés. “Nous sommes restés attachés pendant une heure mais nous avons toujours maintenu que nous étions de simples citoyens. Mais quand leur chef est arrivé, il m’a frappé avec un bâton et m’a crié : 'Pourquoi mens-tu ?'. Puis la vraie torture a commencé”, a continué Armash, “Ils étaient cruels. Ils ont fracassé la tête de mon ami contre la table et nous ont fermé les yeux avec du ruban adhésif.”

À lire aussi

Il a ensuite été emmené dans sa “cellule” : une petite pièce de 5 à 6 mètres de long et de 2 mètres de large qu’il partageait avec… 16 autres détenus. Dans celle-ci, il y avait un lavabo, une toilette et une petite fenêtre avec trois barreaux.

Mais les interrogatoires ont continué, toujours plus cruellement : “Ils m’ont bandé les yeux et attaché les mains derrière le dos. Ils ont inséré une aiguille épaisse et pointue dans la peau de mon cou et l’ont laissée en place. Plus tard, ils m’ont poignardé la jambe avec un couteau. Alors que je m’asseyais, ils ont enfoncé le couteau dans ma cuisse jusqu’à ce qu’il touche l’os. Lorsqu’ils ont compris qu’ils n’obtiendraient aucune réponse, ils ont pris un téléphone militaire et ont attaché les fils à mes oreilles. Ensuite, ils m’ont administré des décharges électriques jusqu’à ce que je crie.”

”Ses orteils étaient déjà pourris à ce moment-là”

Sa condition a légèrement changé quand les Russes ont découvert qu’Armash était médecin. S’il a refusé de soigner les soldats, il a pu soigner des citoyens ukrainiens torturés avec ce qu’il avait sous la main. Plus soumis lui-même à des souffrances physiques, le médecin a vécu les tortures infligées aux Ukrainiens : “Un employé de la centrale hydroélectrique de Kachovka était attaché au deuxième étage. Une main était attachée au radiateur, l’autre à un coffre-fort. Lors de son interrogatoire, ils lui ont arraché les veines des bras avec du fil d’acier.”

Il raconte également le traitement infligé à un jeune détenu de 18 ans : “Ils lui ont arraché les ongles des pieds et l’ont ensuite renvoyé dans sa cellule. Ce n’est que quatre jours plus tard qu’ils me l’ont amené chez moi. Ses orteils étaient déjà pourris à ce moment-là.”

À lire aussi

Enfin, Yuriy Armash évoque dans son récit un de ses tortionnaires qui se faisait appeler “Oncle Sasha”. “Il souhaitait avant tout effacer les tatouages qu’il n’aimait pas. Il était très 'pieux'. Le matin, il se rendait à l’église et l’après-midi au poste de police pour torturer les gens. Même s’il portait presque toujours un masque, tout le monde le reconnaissait à sa voix. Il a déterminé quels tatouages étaient “impurs” et les a enlevés. Parfois, ils étaient coupés avec un couteau, parfois brûlés avec des produits chimiques.”

Yuriy Armash a finalement été libéré lors d’un échange de prisonniers après plus d’un an de capture à Nova Kachovka mais aussi Sebastopol ou encore Rostov.