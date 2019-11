Ancien Premier ministre belge, Charles Michel prendra dimanche la tête du Conseil européen, institution qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne. Le poste échoit de nouveau à un Belge. En 2009, c’était Herman Van Rompuy qui devenait le premier président permanent du Conseil européen, fonction créée par le traité de Lisbonne. Dix ans plus tard, il partage avec La Libre Belgique ses réflexions quant à l’évolution de cette fonction, à l’heure où œuvrer à la cohésion et au consensus des Vingt-sept est souvent plus ardu.

Êtes-vous surpris qu’un Belge soit à nouveau nommé à la tête du Conseil européen ?