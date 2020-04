Hongrie: Viktor Orban a-t-il piégé ses adversaires ? © BELGA Europe Corentin Léotard -Correspondant à Budapest

L’exécutif hongrois n’a pas encore abusé des pouvoirs exceptionnels dont le Parlement l’a doté à ses propres dépens, suscitant la stupeur dans l’Union et s’attirant les foudres de la Commission et du Parlement européen, mais aussi de l’Onu et d’autres organisations internationales. Mais la société civile reste sur ses gardes.