L’Union s’est réveillée avec une sacrée gueule de bois vendredi matin, après l’échec des Vingt-sept la veille de s’accorder sur des mesures robustes pour faire face aux conséquences économiques potentiellement colossales de l’épidémie de coronavirus. Certes, les chefs d’État et de gouvernement européens ont tenté de sauver les apparences, en s’accordant pour refiler la patate chaude aux ministres des Finances de la zone euro. Mission : deux semaines - et non dix jours comme le réclamait l’Italie - pour trouver un plan de soutien et de relance de l’économie européenne qui leur convienne à tous. Spoiler : ce n’est pas gagné.