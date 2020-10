Ramann Shukla, qui vivait à Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, a passé près de 20 ans à amasser quelque 60.000 objets, envahissant sa maison, un appartement, deux garages et remplissant 24 poubelles.

Il prévoyait de vendre ces objets pour financer sa retraite mais est décédé à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque. Son frère a alors appelé Unique Auctions, une maison d'enchères située à proximité, pour vendre les articles.

"Sa première idée était de tout mettre à la décharge. Mais heureusement, il nous a appelé", a déclaré Terry Woodcock, commissaire priseur en chef de Lincoln Auction dans une vidéo postée sur le site de la maison d'enchères.

Huit employés ont passé douze jours à vider la maison, dénichant dans le fouillis des bandes dessinées rares de Batman et Superman, des livres, des souvenirs des Beatles, ou encore des objets de collection liés au football qui ont été répartis en 3.000 lots qui seront mis en vente pendant quatre jours en octobre.

M. Shukla achetait des objets sur eBay depuis au moins 2008, selon M. Woodcock. "C'est clair que cet homme était un acheteur compulsif". M. Shukla avait aussi constitué une grande collection de livres, d'objets et de journaux liés à l'ancien président américain John F. Kennedy, une série d'objets liés à l'exploration spatiale et 12 guitares Rickenbacker qui pourraient se vendre 10.000 livres (11.000 euros) chacune.

"Cette collection est incroyable", a déclaré M. Woodcock au tabloïd The Sun. "J'ai rencontré le frère de cet homme dans sa maison et il était aussi choqué que moi. Il n'avait aucune idée que son frère vivait comme ça."

"Sa maison et son garage étaient littéralement remplis d'objets, à tel point que la dernière année de sa vie il vivait dans un Bed and Breakfast", a-t-il ajouté.

Le trésor de Ramann Shukla est évalué entre 500.000 et 4 millions de livres (entre 551.000 et 4,4 millions d'euros). Il sera en vente entre le 22 et le 25 octobre.

(NDLR: la photo d'illustration est une photo prétexte)