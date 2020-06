Un quartier de la ville de Glasgow a été fermé par la police à la suite d'un "incident grave" rapporte BBC Scotland. Trois personnes poignardées seraient décédées.

Plusieurs sources sur Twitter rapportent que des coups de couteau a été donnés dans la West George Street. Selon la BBC, l'incident se serait produit à l'hôtel Park Inn qui est utilisé pour héberger des demandeurs d'asile. La police confirme que la rue est fermée et déclare "avoir la situation sous contrôle". La police et les services ambulanciers sont présents en nombre sur les lieux.

Selon John, un témoin relayé par la BBC: "J'étais dans ma chambre et j'ai entendu des cris forts en bas. J'ai entendu une femme et un homme crier à l'aide, mais je ne pouvais pas voir depuis ma fenêtre au troisième étage mais beaucoup de gens regardaient vers l'hôtel" explique-t-il. Je me suis inquiété et je suis allé vérifier ce qui se passait. Lorsque j'ai ouvert l'ascenseur, tout était sanglant. Je suis descendu les escaliers et la réception était pleine de sang." Un autre témoin raconte: "Il y avait des voitures de police, des ambulances partout dans la rue qui a été bouclée. La police criait aux gens des autres bâtiments près de l'hôtel Park Inn de rester à l'intérieur."

Toujours selon la BBC, trois personnes auraient été poignardées à mort, ce que l'agence Belga relaye à son tour. La police de Glasgow demande aux gens de ne pas se rendre dans la zone fermée et précise qu'il n'y a plus de menace pour le public.

Un homme abattu, un policier blessé

Selon le chef adjoint de la police Steve Johnson, le suspect a été abattu. "Des policiers armés ont assisté à l'incident et je peux confirmer qu'un suspect de sexe masculin a été abattu par un officier armé. Six autres personnes sont hospitalisées pour soigner leurs blessures, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable." Il a également voulu se montrer positif pour la suite des événements. "Cependant, je tiens à rassurer le public qu'il s'agit d'un incident confiné et que le grand public n'est pas en danger."

Des personnes politiques ont réagi après les faits. La ministre de l'Intérieur Priti Patel a évoqué dans un tweet des informations "profondément alarmantes", sans davantage de précisions. Quant à elle, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié de "véritablement horribles" les informations provenant de Glasgow. Ces faits interviennent moins d'une semaine après que trois hommes ont été mortellement poignardés samedi dernier à Reading, à l'ouest de Londres, faits dont la police antiterroriste a été saisie.