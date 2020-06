L'Inde, le Mexique, la Norvège et l'Irlande ont été élus mercredi par l'Assemblée générale de l'ONU comme membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2021 et 2022, le Canada échouant à nouveau dans sa candidature, ont annoncé les Nations Unies. Pour le seul siège dévolu au continent africain, Djibouti et le Kenya sont contraints à un deuxième tour qui se tiendra jeudi. Pour l'emporter, les postulants doivent recueillir les deux tiers des votes exprimés.

Seuls candidats pour leurs régions Asie et Amérique latine, l'Inde a remporté 184 votes et le Mexique 187 sur 192 pays ayant participé au scrutin.

Le Canada, qui appartient à la région Europe de l'Ouest et autres, a été dominé par la Norvège, 130 votes, et l'Irlande, 128, le chiffre qui était le minimum requis pour l'emporter. Le pays avait déjà été sèchement éliminé en 2010 face au Portugal, crédité de 108 voix.

Pour le continent africain, le Kenya a obtenu 113 voix face à son rival, Djibouti, crédité de 78 votes. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 15 membres, dont cinq permanents et dix non permanents renouvelés par moitié tous les ans.

Lors de l'élection mercredi, les membres de l'Assemblée générale ont aussi élu comme prochain président pour la session 2020-2021 le Turc Volkan Bozkir, diplomate et ex-ministre, seul candidat en lice. Il a remporté 178 voix sur 192 exprimées lors du scrutin.