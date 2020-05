Dès la fin de la présentation de l’initiative franco-allemande pour la relance européenne, les Premiers ministres espagnol et italien ont chacun témoigné leur satisfaction, dans un langage assez similaire, lundi soir. Tant Pedro Sanchez que Giuseppe Conte ont qualifié sur Twitter, "de pas dans la bonne direction" la proposition du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel de créer un fonds de relance de 500 milliards d’euros. Financé par des emprunts européens, celui-ci aiderait principalement les régions et les secteurs les plus affectés par les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie. Leur homologue slovène, Janez Jansa, a aussi parlé de "pas en avant", via le même canal, mais réclamé encore "plus d’ambition". Le ministre belge des Finances, Alexandrer De Croo, a également témoigné son enthousiasme sur son site internet, mardi. "Voilà l’ambition dont l’Europe a besoin aujourd’hui", écrit M. De Croo. En donnant à la Commission la possibilité d’emprunter avec la garantie du budget européen, "on utilise la carrure de l’Europe pour accélérer la relance de l’économie européenne", se félicite encore M. De Croo. Qui note encore, avec contentement, que le plan franco-allemand précise que les États doivent s’engager à mener des politiques économiques saines et des réformes ambitieuses. Cette aide financière doit-elle être apportée sous forme de prêts ou de dons ? La Belgique n’a pas d’avis tranché et prône un mélange des deux.

À l’autre bout du spectre, on trouve le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, dont la réaction à l’initiative franco-allemande a été assez tiède. "Notre position est inchangée", a tweeté M. Kurz, chargé par ses pairs néerlandais, danois et suédois de jouer le bad cop. Pour le club des "frugaux", la solidarité ne peut s’exprimer que sous forme de prêts, et non de subventions. Mais encore : le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union pour 2021-2027 doit respecter les nouvelles priorités et non être rehaussé. C’est le même disque que celui qui avait été joué lors du sommet européen sur la précédente proposition de CFP et qui s’était clôturé sur un échec, notamment parce que les ""frugaux refusaient un budget européen supérieur à 1 % du revenu national brut de l’Union. Or, dans l’esprit de la Commission, des quatre plus grands États membres et d’autres, ce seuil n’est plus du tout d’actualité.

En parlant de la Commission : sa présidente, Ursula von der Leyen, s’est réjouie lundi soir que l’initiative franco-allemande aille dans le sens de la proposition sur le budget européen 2021-2027 et le plan de relance que l’exécutif européen dévoilera mercredi prochain. Toutefois, ce que présentera la Commission ne "sera pas un copié-collé" de la "contribution" au débat qu’est l’initiative franco-allemande, a néanmoins précisé ce mardi son porte-parole en chef, Eric Mamer, lors du point presse quotidien de l’institution. Le plan de la Commission européenne devra être une "synthèse", basée sur "[sa] compréhension et [ses] priorités", qui devra être susceptible de recueillir l’approbation de tous les États membres et celle du Parlement européen.

On l’aura compris : ce n’est pas gagné.