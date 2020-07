Elena Basile, Ambassadrice d’Italie auprès le Royaume de Belgique



Italie et Belgique peuvent compter sur un profond lien dans tous les domaines, tant du point de vue politique qu’économique, tant au niveau de la coopération culturelle que scientifique. Leurs relations politiques sont excellentes comme le prouve le Mémorandum d’entente pour les consultations bilatérales conclu en 2018 lors de la rencontre en Belgique entre les ministres belge et italien des Affaires étrangères de l’époque, Didier Reynders et Enzo Moavero Milanesi. À cette occasion-là, le ministre Moavero se rendit à Marcinelle pour les commémorations de la tragédie du Bois du Cazier.

Du point de vue commercial, le « Made in Italy » - de l’agroalimentaire à la mode, de l’ameublement à l’automobile - est très répandu et apprécié. Le volume des échanges commerciaux en 2019 s’élevait à 33,5 milliards d’euros. Certains domaines, comme le secteur pharmaceutique, le secteur aérospatial et les biotechnologies, constituent un véritable moteur pour le commerce bilatéral.

L’Italie a été l’un des pays les plus fortement touchés par le Covid-19. Qu’en pensez-vous en tant qu’Ambassadrice d’Italie ?

L’Italie a été la première démocratie européenne à être fortement touchée. Grâce à une transparence exemplaire et à l’engagement de l’État, l’Italie a mis rapidement en place un système de lutte contre le virus, a disposé le confinement et a pris des mesures économiques extraordinaires pour faire face à une crise que l’on a bien voulu comparer à une guerre. Étant les premiers, nous avons évidemment pu mettre notre expérience au profit des autres pays.

Les citoyens belges adorent l’Italie. Quels conseils pouvez-vous donner aux touristes belges qui aimeraient se rendre au « Bel Paese » cette année ?

Pour le touriste belge, l’Italie est la troisième destination pour les vacances, après la France et l’Espagne. La crise sanitaire a frappé durement le secteur touristique italien qui équivaut à 13% du PIB du pays.

La reprise de l’affluence touristique peut néanmoins compter sur des données encourageantes : le nombre de nouveaux cas par 100 000 habitants par semaine s’élevait au cours de la semaine du 29 juin au 5 juillet à 2,09, une valeur bien au-dessous du seuil de 50 cas fixé par l’Union européenne en tant que sonnette d’alarme quant à l’explosion de nouveaux foyers. Qui plus est, l’Italie a augmenté le nombre d’unités de soins intensifs allant de peu plus de 3 000 à environ 9 000, tandis que les unités de thérapie semi-intensive sont maintenant à peu près 35 000. La coordination entre les pays de l’Union européenne reste cruciale afin d’éviter qu’il n’y ait des divergences en matière de liberté de circulation, ce qui aurait pu être le résultat de la création de corridors bilatéraux.

Pourquoi choisir l’Italie cette année ?

L’Italie est une « superpuissance » culturelle. Elle compte le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, à savoir 54. Le patrimoine culturel et artistique italien est enrichi par la beauté incomparable des paysages, par la diversification et la richesse de ses régions et bourgs, ainsi que par son œnogastronomie particulièrement appréciée, saine et locale.

L’Italie offre des expériences de « slow tourisme » via des itinéraires thématiques pour les randonneurs et les cyclistes dans le respect d’une mobilité durable.

Les villes d’art attirent beaucoup de visiteurs. Le touriste belge connaît bien Rome, Florence et Venise. Cette année, ce serait peut-être l’occasion de choisir des régions moins connues, tels le Val d’Aoste, la Basilicate avec ses « Sassi de Matera » - ville qui a été Capitale européenne de la culture 2019 -, Urbino et la région des Marches - qui en 2020 célèbre le 500e anniversaire de la disparition de Raphaël -, ou encore Parme, ville avec l’un des meilleurs niveaux de qualité de vie en Europe et qui sera Capitale italienne de la culture 2020-2021.

Les 500 000 Italo-belges pourront enfin redécouvrir les endroits liés à leurs histoires familiales et à leur culture d’origine, en ranimant une profonde expérience émotive et humaine.

Nous sommes à la veille du Conseil d’Europe où se décideront les sorts de la relance européenne. L’Italie a pris une position bien ferme. Voulez-vous nous en parler ?

La situation économique que le coronavirus a engendrée en Europe est sans précédent. Une telle crise symétrique risque de contribuer à la création de chocs asymétriques susceptibles d’affaiblir encore plus la zone euro et de fragmenter le marché intérieur. Uniquement si l’Europe est en mesure de tirer les leçons de cette crise, il sera possible de dépasser les logiques qui ont prévalu au cours des dernières années : des solutions à la baisse, issues de la somme des égoïsmes nationaux et sans aucune vision à long terme orientée vers la réalisation des « biens communs européens ».

Au début de la crise liée au Covid, l’Europe n’a pas réagi avec la promptitude que les proportions de la crise sanitaire auraient demandée. C’est ce qu’a déclaré la présidente Von der Leyen en s’excusant pour le manque initial de solidarité envers l’Italie, pays fortement touché par le Covid-19.

La suspension du Pacte de stabilité, la réforme des aides d’État aux entreprises, le programme SURE, le Pandemic Crisis Support du MES et les mesures mises en place par la Banque européenne des Investissements (BEI) et par la Banque centrale européenne (BCE) représentent des progrès importants, mais ce n’est pas assez. Grâce à l’accord entre France et Allemagne, ce qui est souvent le cas en Europe, l’ambition de la Commission européenne a pu se traduire par l’audacieux projet « Next Generation EU », qui prévoit un portefeuille de 750 milliards d’euros, dont 500 à fond perdu et 250 sous forme de prêts. L’Europe semble donc prendre également conscience qu’une crise symétrique comme celle liée au coronavirus pourrait entraîner des asymétries et des divergences économiques sans retour au sein de la zone euro, avec de lourdes répercussions pour le marché intérieur lui-même.

Une réforme de l’Europe plus solidaire créerait un cercle vertueux dans lequel l’on pourrait inscrire les réformes nécessaires pour donner un nouvel élan à l’économie européenne : des investissements en matière de transition écologique et numérique, mais aussi de recherche, éducation, innovation et formation. J’espère que les décisions du prochain Conseil européen contribueront à fournir une véritable réponse solidaire de l’UE face à la crise actuelle et à ses retombées à plus long terme.