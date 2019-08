Je me rendrai directement après le débat parlementaire au palais du Président pour lui remettre mon mandat de président du Conseil !” À la fin d’un discours d’une heure, Giuseppe Conte jette l’éponge et annonce que l’expérience de son gouvernement est terminée. Il démissionne. “La crise actuelle compromet totalement le travail de ce gouvernement.” Le décor est celui de l’hémicycle du Sénat de la République italienne. Là où tout a commencé il y a 14 mois, en juin 2018, et où tout se termine donc le 20 août 2019, “dans la transparence” insiste le président du Conseil démissionnaire.

Les acteurs principaux sont au nombre de trois.

