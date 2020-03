« #iostoacasa », traduisez, «#moijeresteàlamaison », c'est sous ce slogan qui déferle sur les réseaux sociaux dans toute l'Italie que la culture, blessée au cœur par les mesures pour contrer le coronavirus, a décidé de réagir. Et puisque les Italiens ne peuvent plus aller à la culture, et bien la culture viendra à eux, au travers des ordinateurs et des téléphones portables.

Une ballerine qui arrose ses plantes sur ses chaussons pointes ; une autre en grand écart dans son salon, où encore un danseur qui porte sa compagne à bout de bras dans leur petit jardin, tout cela repris dans un montage vidéo de deux minutes, voilà comment les danseurs du corps de ballet du célèbre théâtre « La Scala » ont voulu encourager les Italiens. Leur vidée a été partagée des milliers de fois.