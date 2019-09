Le nouveau gouvernement italien porté par une majorité réunissant les sociaux-démocrates et les Cinq Etoiles (M5S) a été formé et présenté au président Sergio Mattarella, a annoncé mercredi le secrétaire général de la présidence Ugo Zampetti, après un mois de crise politique. Comme prévu, les poids lourds du Parti démocrate (PD, centre-gauche) et du Mouvement 5 Etoiles (antisystème) se partagent les principaux maroquins, le chef politique du mouvement, Luigi Di Maio, devenant le nouveau ministre des Affaires étrangères italien.

L'autre poste sensible dans la situation actuelle, le ministère de l'Economie et des Finances, revient à l'eurodéputé du PD Roberto Gualtieri.

"Fort d'un programme orienté vers le futur, nous consacrerons nos meilleures énergies, nos compétences et notre passion à rendre l'Italie meilleure dans l'intérêt de tous les citoyens", a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte en présentant son équipe.

Le gouvernement Conte 2, né après un mois de crise politique, entrera officiellement en fonction jeudi après une prestation de serment prévue à 10H00 au Palais du Quirinal, siège de la présidence de la République.

Il devra par la suite, dans les tout prochains jours, obtenir également la confiance des deux chambres du parlement.

C'est le chef de la Ligue, le souverainiste Matteo Salvini, qui avait fait éclater le 8 août la coalition au pouvoir, basée sur une majorité regroupant le M5S et la Ligue. Il avait motivé cette rupture soudaine et inattendue par de multiples refus que lui oppposait le M5S sur les grands chantiers ou sur sa politique économique.

L'ex-préfète de Milan, Luciana Lamborgese, sans étiquette politique, aura la délicate tâche de succéder à la tête du ministère de l'Intérieur à Matteo Salvini, qui a passé les 14 mois de son mandat à durcir la politique migratoire italienne à coup de décrets interdisant les eaux italiennes aux bateaux de migrants et punissant d'amendes les ONG qui les aident.

Un autre poids lourd du PD, Lorenzo Guerini, proche de l'ex-chef du gouvernement Matteo Renzi, a été nommé au poste de ministre de la Défense.

Afin d'élargir la base parlementaire du nouveau gouvernement, Giuseppe Conte a impliqué également le petit parti de gauche Liberi e Uguali (LEU - Libres et égaux) dont l'un des leaders, Roberto Speranza, obtient le portefeuille de la Santé.

Le M5S garde en outre certains ministères qu'il détenait dans le gouvernement précédent, comme la Justice, l'Environnement ou le Développement économique.