Europe "J'ai reçu des menaces de mort parce que j'écris mais aussi parce que je suis une femme" Jacques Besnard

Lorsque nous avions rencontré Nurcan Baysal à Genève lors du sommet des droits de l'homme de l'ONU, la journaliste, militante et écrivaine n'entendait pas se taire. En 2018, elle a été condamnée à dix mois de prison pour un article dénonçant la mort des civils suite aux attaques de l'armée turque dans la partie kurde du pays. Le jugement a été suspendu mais une épée de Damoclès pèse constamment sur elle. La preuve : elle a vu dans la foulée les forces spéciales turques débarquer chez elle pour l'arrêter devant ses enfants et son mari. La raison : des tweets dénonçant la situation des civils à Afrine, dans le nord de la Syrie. Trois jours plus tard, elle a été poursuivie pour incitation à la haine et à l'inimitié avant d'être une nouvelle fois acquittée. Cela s'est répété en juin. Interview.