"J’avais des crises d’angoisse à l’idée d’y aller", "On nous traite de fainéants et de nantis": ces profs qui claquent la porte de l'école en France Europe Laure de Charette, correspondante en France

"J’veux plus aller à l’école !" Cette phrase n’est pas le cri du cœur d’un enfant de CM1 (l’équivalent de la quatrième primaire), mais celui d’un enseignant, lancé sur un forum dédié. "J’avais des crises d’angoisse à l’idée d’aller à l’école", nous explique Tiphaine, 45 ans, professeure des écoles près de Chartres. Comme elle, des centaines - des milliers ? - d’enseignants ont demandé à partir par le biais de ce dispositif, entré en vigueur dans la fonction publique le 1er janvier 2020 (il existe dans le privé depuis 2008) et permettant un départ moins périlleux que la démission, avec allocations de chômage et indemnité.