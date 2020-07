“C’était l’amour au premier regard”, raconte Anne*, sa voix débordant de bonheur à l’évocation de ce souvenir. Elle a rencontré Anthony il y a deux ans, alors qu’elle était de passage aux États-Unis pour rendre visite chez un ami qu’elle connaissait depuis son séjour au Nebraska. Depuis, les deux amoureux entretiennent une relation à distance et ont pris l’habitude de se voir tous les deux ou trois mois, que ce soit en Belgique, aux États-Unis, ou dans un autre pays du monde. “La dernière fois, nous nous sommes rendus tous les deux en Finlande. Nous sommes rentrés fin février. C’est la dernière fois que nous nous sommes vus”, explique la jeune femme. Car entre-temps, l’épidémie de coronavirus a sévèrement frappé l’Union européenne, puis les États-Unis. Des restrictions ont été imposées d’abord aux frontières américaines puis à celles européennes, limitant à chaque fois les voyages notamment aux “besoins essentiels” et aux “membres de la famille”. N'étant pas intégrés dans ces exceptions, les couples non mariés ne peuvent toujours pas se rejoindre dans les différents États membres de l’UE, à l’exception du Danemark.