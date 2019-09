"Un pêcheur au filet habitué de la plage de Dunkerque s'en est pris violemment à une femelle phoque en lui donnant plusieurs coups de botte dans la tête jusqu'à la faire saigner de la bouche", peut-on lire dans la publication. "Je vais la tuer, c'est une saloperie qui bouffe mes poissons. De toute façon je suis pas solvable donc les amendes, j'en ai rien à foutre" aurait déclaré le pêcheur.

Celui-ci aurait aussi menacé un témoin de lui faire goûter sa botte... La police a été avertie et s'est rendue sur place mais l'homme avait déjà quitté les lieux. Il a toutefois pu être identifié. Quant à l'association Sea Shepherd, elle va déposer plainte contre l'individu en question.

A noter que comme le relaie La Voie du Nord, qui partage une vidéo du sauvetage, le petit phoque a été pris en charge par la Ligue protectrice des animaux. "C’est un bébé de l’année, les naissances surviennent entre juin et juillet. Mais c’est un petit gabarit, il doit peser entre 10 et 15 kilos alors qu’il devrait en faire le double à cette époque de l’année. Et ce n’est pas normal qu’il soit loin de l’eau.", confie à nos confrères l'une de deux personnes qui a porté secours à l'animal. Celui-ci doit à présent être examiné mais son pronostic vital reste engagé.