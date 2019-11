Sabine Verhest et Olivier le Bussy

Jean-Claude Juncker a accordé sa dernière interview de président de la Commission européenne à La Libre Belgique. Le Luxembourgeois vit ses derniers jours, ses dernières heures, au sommet de l'Exécutif qu’il a dirigé pendant cinq ans. Plus une étagère, un bibelot, une médaille, un cadre - si ce n’est cette célèbre photo des signataires du traité de Rome - n’habille les murs de son vaste bureau du 13e et dernier étage du Berlaymont. Les effets de l’encore président de la Commission ont été descendus de cinq niveaux, jusqu’à son nouveau bureau du 8e. "J’ai été rétrogradé", dit-il, sourire en coin. Il a dû se séparer de livres aussi - du moins de ceux qu’il ne feuillettera jamais - et c’est "un déchirement". Interview.