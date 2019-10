Un accord révisé sur le Brexit a été atteint jeudi matin entre les négociateurs européens et britanniques, a indiqué le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. "Là où il y a de la volonté, il y a un accord - nous en tenons un! C'est un accord équilibré et juste pour le Royaume-Uni et l'UE. Il démontre notre engagement à trouver des solutions. Je recommande au Conseil européen de l'approuver", a tweeté M. Juncker.

Le texte de cet accord devrait rapidement être transmis aux dirigeants de l'UE, qui pourraient l'approuver lors de leur sommet prévu à Bruxelles dès 15h ce jeudi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui annoncé avoir trouvé "excellent nouvel accord" de Brexit avec l'Union européenne, à quelques heures du sommet européen.

"Nous avons un excellent nouvel accord qui reprend le contrôle", a tweeté le dirigeant conservateur, en référence aux promesses du camp "Leave" lors du référendum de juin 2016 de reprendre le contrôle de ses lois et de sa politique commerciale. Il a appelé les députés britanniques à approuver cet accord lors d'une séance parlementaire exceptionnelle samedi.