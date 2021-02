Jean d’Orléans, ce comte qui pourrait être Roi de France si le pays redevenait une monarchie Europe Bosco d'Otreppe

© Berzane Nasser/ABACA Jean d'Orléans (centre), comte de Paris et chef de la maison de France.

"Et si ?" Et si la France était restée un Royaume ? Sans doute ces deux petits mots interrogatifs, telle une obsédante ritournelle, ont-ils toujours charrié le quotidien de Jean d’Orléans. "Et si ?" Et si demain la République souhaite retrouver ses rois, sera-ce à son tour de monter sur le trône ? Ce n’est pas certain, car la lutte serait âpre, historique et juridique entre lui-même, Jean, comte de Paris, chef de file des orléanistes et descendant du dernier roi régnant, et son rival Louis de Bourbon, duc d’Anjou, qui tient la place d’aîné dans l’arbre généalogique de la monarchie française.