Organisé ce lundi à Luxembourg, le déjeuner de travail entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, n’a accouché d’aucun progrès vers un Brexit ordonné, alors que la date butoir du 31 octobre se rapproche à grands pas. Selon le communiqué des services du 10 Downing street, la première rencontre entre les deux hommes - à laquelle assistaient le négociateur en chef de l’Union, Michel Barnier, et le secrétaire d’État en charge de la sortie du Royaume-Uni, Stephen Barclay - a été "constructive". On ne trouve pas trace de cet adjectif dans le communiqué de la Commission.

