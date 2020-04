Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a répété jeudi face aux eurodéputés de la commission Affaires étrangères que le rapport publié vendredi dernier par le Service européen pour l'Action extérieure (SEAE), sur les "récits" et la désinformation autour de la pandémie de Covid-19, n'avait en rien été modifié pour plaire à des diplomates chinois ayant fait pression sur l'UE pour adoucir le ton du texte sur l'action de la Chine.

L'affaire avait fait grand bruit après un article du New York Times selon lequel des modifications de dernière minute avaient été opérées avant publication, à la suite de la fuite d'extraits qui n'auraient pas plu à la Chine.

"C'est évident que la Chine a exprimé ses inquiétudes à travers les canaux diplomatiques", a répondu Josep Borrell jeudi après-midi, questionné par les eurodéputés. Mais ce genre d'échanges est quotidien pour un service diplomatique, et dans tous les cas le SEAE "n'a plié devant personne", a martelé l'Espagnol. Ce dernier a souligné que le rapport tel que publié vendredi fait bien état d'actions de désinformation ou de tentatives de pousser des récits conspirationnistes de la part de différents acteurs étatiques, russes et chinois entre autres. La Chine n'a ainsi pas de raison d'être contente du texte tel que publié, a-t-il répété, appelant journalistes et citoyens à lire le rapport et à ne pas donner trop de poids aux fuites ayant alerté le NYT.

Il a parallèlement maintenu l'explication déjà avancée par son porte-parole face aux journalistes durant la semaine: celle de l'existence de deux rapports, dont l'un est à usage purement interne et ne vise pas les mêmes audiences. "A côté de cela, nous avons des rapports spéciaux publics, dont trois ont déjà été publiés pour le moment autour de la pandémie, donnant des exemples concrets de cas de désinformation", a expliqué Josep Borrell. Le rapport public n'est "pas une version modifiée de l'autre".