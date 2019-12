Les agapes en cette période de fêtes causent parfois bien des soucis dans les couples danois. L’occasion est le repas de Noël organisé dans les entreprises. Le "Julefrokost" est une tradition bien ancrée qui parfois dérape.

Bonnet rouge et blanc de lutin sur la tête, les bras remplis de sacs débordant de décorations de Noël, Susanna et Henrik sortent du supermarché de Vesterport, au centre de Copenhague. "On n’a rien oublié, non ?", se demandent-ils en rejoignant en chantonnant leur entreprise d’électricité.