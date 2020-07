Mesurer, comparer et ainsi améliorer l’indépendance, la qualité et l’effectivité des systèmes judiciaires européens. Tel est l’objectif du Tableau de bord de la justice dans l’UE, dont l’édition 2020 sera publiée par la Commission européenne ce vendredi. "On constate au fil du temps une amélioration, même s’il y a encore des progrès à réaliser", résume Didier Reynders, commissaire à la Justice, lors d’un entretien accordé jeudi à quelques médias dont La Libre Belgique.