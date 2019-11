EuropeAnalyse Klaus Iohannis remporte les présidentielles pour faire de la Roumanie "un pays normal" et droit dans ses bottes européennes Maria Udrescu

Elu président une première fois en 2014, le pro-européen Klaus Iohannis (centre-droit) était donné gagnant des présidentielles dimanche, avec 66,5 % des voix contre 33,5 % pour la sociale-démocrate Viorica Dancila, selon les sondages de sortie des urnes. Sa promesse : faire de la Roumanie un “pays normal”, débarrassé de ses démons du passé, de la corruption et du Parti social-démocrate (PSD), perçu comme un vestige du communisme par ses détracteurs. Membre de la minorité des Saxons de Transylvanie, protestant dans un pays orthodoxe, taciturne dans un monde politique du scandale, adepte de la discrétion au royaume du reality show politique, cet homme au sourire éclatant est parvenu à faire de ses différences une force. Ou peut-être ses différences étaient-elles ce à quoi les Roumains aspiraient, après des décennies de cirque politique et de déceptions, face à une transition post-communiste qui n’en finit plus. Portrait.