Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, correspondants dans les Balkans

Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, correspondants dans les Balkans

Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, correspondants dans les Balkans

Le Kosovo n’a toujours pas de gouvernement, deux mois et demi après les élections du 6 octobre qui ont vu le mouvement de gauche souverainiste Vetëvendosje arriver en tête, dépassant d’un cheveu la Ligue démocratique du Kosovo (LDK, centre-droit). Les deux formations, ayant surpassé les partis des anciens commandants de la guérilla de l’UÇK, avaient aussitôt entamé des discussions pour former une coalition, mais ce qui semblait simple s’est transformé en une imprévisible course d’obstacles.