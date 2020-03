Querelles et divisions: la troisième force politique allemande perd son aile radicale © Reporters / DPA Europe Nerbollier Delphine - Correspondante à Berlin

Depuis sa création en 2013, le parti populiste de droite, Alternative pour l’Allemagne (AfD), vit au rythme des querelles et divisions internes, qui ont déjà causé le départ de plusieurs de ses chefs historiques. La semaine dernière, la troisième force politique d’Allemagne a une fois de plus frôlé la scission. Vendredi 20 mars, la direction nationale a appelé son courant le plus radical, l’Aile (Flügel, en allemand), à s’auto-dissoudre d’ici au 30 avril. Cette décision répond à l’annonce des services de renseignements intérieurs (BfV) de mettre en observation cette organisation, officiellement qualifiée d’extrémiste de droite.